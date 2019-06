Teatteriarvio: Pikajuna jumittaa, mutta Poirot on vauhdissa

Ryhmäteatteri

Idän pikajunan arvoitus

Ensi-ilta Suomenlinnan kesäteatterissa Helsingissä 11.6. 2019

Salapoliisitarinoiden ystäville tarjotaan tänä kesänä todellista herkkua, kun Ryhmäteatteri tuo lavalle varsinaisen klassikoiden klassikon.

Agatha Christien vuonna 1934 kirjoittamaan dekkariin pohjautuvassa näytelmässä lumivyöryn takia tunneliin juuttuneessa junassa tapahtuu murha, ja jokainen matkustaja on potentiaalinen syyllinen. Sattumalta junassa matkustaa myös Hercule Poirot, joka käy “ermoja” raastavan mysteerin kimppuun takuuvarmaan tyyliinsä.

Monelle ainoa oikea Poirot on brittisarjasta tuttu näyttelijä David Suchet. Tosifanienkin soisi kuitenkin ravistelevan ennakkoluulojaan, sillä Kristo Salmisen tulkinta belgialaisesta neropatista on varsin viihdyttävä.

Salminen ei yritä kloonata ikonista hahmoa, mutta kunnioittaa kuitenkin Poirot’n tärkeitä ominaisuuksia, kuten hienostunutta pikkutarkkuutta, herrasmiesmäisyyttä ja viiksillä ilmaisua. Aksenttikin on hurmaava, joskin vauhdin kiihtyessä h-kirjaimen ääntämättä jättäminen ei ole helppoa.

Myös muut hahmot ottavat erilaisista puhetyyleistä irti kaiken mikä lähtee. Karrikoinnin vuoksi kokonaisuudesta muodostuu murhamysteerin ja farssin fuusio, joka tuntuu hippasen erikoiselta, mutta pääosin viihdyttävältä ratkaisulta.

Poirot’n aisaparina nähtävä junayhtiön omistaja Monsieur Bouc ( Toni Wahlström) on pitelemätön hahmo, jonka into ratkaista rikos on suorastaan hellyttävää. Boucin “hutkitaan ennen kuin tutkitaan”-asenne korostaa luonnollisesti Poirot’n erinomaisuutta.

Matkustajien kirjavasta joukosta sykähdyttävät erityisesti Sara Paavolaisen raju ruhtinatar Dragomiroff, Johanna Kokon viileä kreivitär Andrenyi sekä Minna Suurosen dramaattinen rouva Hubbard. Helena Vierikon lähetyssaarnaaja Gretalla on hetkensä, mutta Tampereen murretta muistuttava puheenparsi on hieman liikaa.

Jos juna (lavastaja Janne Siltavuoren komea luomus!) onkin jumissa, ohjaaja Juha Kukkosen luotsaama näyttelijäkaarti on kaikkea muuta.

Lennokkaasti esiintyvä ensemble osaa myös rauhoittua ja luoda kelpo jännitteen. Näin ollen esityksessä ollaan todella arvoituksen ja lopulta jopa suurten eettisten kysymysten äärellä.

Ohjaus: Juha Kukkonen. Rooleissa: Kristo Salminen, Minna Suuronen, Johanna Kokko ,Toni Wahlström, Jari Virman, Joel Hirvonen, Helena Vierikko, Sara Paavolainen, Asta Sveholm, Lasse Viitamäki ja Tuulia Eloranta. Lavastaja: Janne Siltavuori. Puvut: Ninja Pasanen.