Teatteriarvio: Pirstaleiksi lyöty elämä - veljesten keskinäinen kiintymys ja toistensa kantaminen koskettavat syvältä Skavabölen pojat -esityksessä

Huoneteatteri

Skavabölen pojat

Ensi-ilta 2.3.2019

Viinan perkele, Antti Raivion kirjoittaman näytelmän Skavabölen pojat päähenkilö, näyttää kaiken voimansa ja taitonsa Huoneteatterin versiossa, jonka on ohjannut Matti Tolvanen. Viina vie, perhe säröilee ja sen ihmiset lopulta pirstaloituvat traagisesti sen voiman alla.

Aikoinaan Q-teatterin suurmenestykseksi noussut näytelmä sijoittuu aikaan, jonka me viiskymppiset tunnistamme vaivatta. Gary Glitterin bändin rummut takoivat päätämme, Katri Helenan kanssa kohdattiin useinkin, Silke Valkeisen puvustus, Marjo Riuttasen kumppaneineen kokoama rekvisiitta… ne kaikki luovat todellisen ajankuvan.

Mutta kaikki ulkoinen jää kehykseksi. Nyt sulloudutaan nerokkaan tekstin avulla elämän pimeisiin kammioihin, joissa näytelmän keskushenkilöt koettavat tarttua elämän helmoihin kiinni. Perhehelvetin gehennaa roihuttavat myös väkivalta, mielenterveyden ongelmat ja kaiken pahan keskellä silti väkevin ottein myös kiintymys.

Veljesten (Jani Ahonen, Sulo Siikaranta) välinen veljeys on turvahakuista, ainaisen pelon lujittamaa ja mielikuvituksen lennolla pakoon hapuilemista. Esittäjien välinen kemia toimii erinomaisesti. Ahonen loihtii lausunnallisin äänenpainoin tarinan kertojankin osan. Siikaranta on mitä aidoin pikkuveli niin fysiikaltaan kuin hengeltäänkin.

Äiti on näytelmän traagisin hahmo. Marjut Matala on roolissaan väkevämpi kuin huutomerkki. Riipaiseva. Väkivaltaisena alkoholistimiehenä ja -isänä Jani Jokivirta reuhoo ja karjuu. Kaikessa vastenmielisyydessään hahmo on vakuuttava; herkemmät hetket ja valoisammat kohtaukset kaipaavat vielä voimallisempaa tulkintaa, jotteivät ne huku räyhähetkien alle.

Taittuuko katsoja myrskyisän draaman alle? Ei taitu. On vain tarpeellista nähdä kaikki tämä. Esitys menee ihon alle. Se jää riippumaan ajatuksiin. Sen kuvat välkähtelevät mielessä pitkään. Niistä tekee mieli keskustella. Näin syntyy esityksen ja katsojan välille koskettava kohtaaminen, mikä on tämän genren näytelmien ydintavoite.

Karmaisevaa tarinaa keventää rosoinen huumori. Tällä osa-alueella erityisesti Katja Pihlajan komediennetaidot ovat loistossaan hänen luodessaan peräti neljä erilaista naishahmoa näyttämölle. Vakavien aiheiden keskellä on lupa myös nauraa, kun elämä kaikkine yllättävyyksineen tuo milloin mitäkin odottamatonta eteen.

Roope Jormakan suunnittelemat valot ovat taidokas osa kerrontaa, samoin Anna Hännisen kokoamat tehosteäänet. Jos mitä toisin toivoisi: esityksen hetkittäinen mökä ja yltiöpäinen touhotus ovat pienessä tilassa tarpeetonta alleviivaamista. Täysin vastakohtaisin ratkaisuin päästäisiin samaan päämäärään – ja todennäköisesti pitemmällekin. Hiljaisuus kuuluu usein parhaiten, hidastus kiitää ryntäilyn ohitse.

Käsikirjoitus: Antti Raivio. Ohjaus: Matti Tolvanen. Lavastus: Marjo Riuttanen. Valot: Roope Jormakka. Äänet: Anna Hänninen. Puvut: Silke Valkeinen. Maskeeraus: Vilma Riihinen. Rooleissa: Jani Ahonen, Sulo Siikaranta, Jani Jokivirta, Marjut Matala, Eeli Mikonranta, Säde Leino, Katja Pihlaja, Mikko Hintikka, Tea Pajukanta, Riikka Setälä.