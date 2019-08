Teatteriarvio: Ränssin Kievarin kesäteatteritrilogian viimeinen osa tarjoaa kaivattua eskapismia

Ränssin Kievarin Kesäteatteri

Kuka nyt soittaa, sir?

Ensi-ilta Ränssin Kievarissa 31. 7. 2019

Tämä oli yksi niistä teatteriesityksistä, jossa yleisöltä ei juuri parempaa omistautumista osaa toivoa. Vastaavanlaisissa esityksissä on tullut istuttua tietenkin monesti aikaisemminkin, eli harvinaista kiitettävän vuorovaikutuksen toteutuminen ei ole.

Kuka nyt soittaa, sir? -näytelmä on jatko-osa aikaisempina vuosina nähdyille kesäteatteriesityksille Yes sir, antaa soittaa! sekä Hei sir, saanko soittaa?, ja samalla se muodostaa trilogian ja on ilmeisesti muutenkin päätösosa näille näytelmille.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Anna-Maija Ojansivu mainitsee trilogian ensimmäisen osan syntyneen niin, että kaikki neljä näyttelijää ja laulajaa valitsivat kymmenen suosikkikappalettaan, jotka halusivat näytelmässä esittää.

Kappaleista valittiin sopivimmat ja niiden ympärille rakennettiin tarina, jossa keskiössä ovat maalaistalossa asuvat isä ( Kunto Ojansivu), äiti ( Anna-Maija Ojansivu) ja tytär Suvi-Tuuli ( Saija Tuupanen), joka on ihastunut laulajatähti Onniin ( Tommi Soidinmäki).

Näistä lähtökohdista alkanut tarina jatkuu nyt loogiseen onnelliseen loppuun, mutta samalla tavalla kuin aikaisempien vuosien iloitteluissa, myös tässä näytelmässä musiikki on keskeisessä roolissa. Erinomainen Vastakaiku-orkesteri hoitaa tehtävänsä ammattitaitoisesti eli varmasti.

Ilmeisesti trilogian ensimmäinen osa oli suunnattu erityisesti menneiden vuosikymmenten suomalaisten iskelmien ystäville. Päätösosassa esitetään tietenkin niin ikään suomalaista iskelmää, mutta päinvastoin uudempaa sellaista juoneen sopivaksi muokatuilla lyriikoilla.

Toki mukaan on mahdutettu myös esimerkiksi vuoden 1979 käännösiskelmä Oon voimissain, jonka vuoden 2003 tangokuningatar Tuupanen esittää väkevästi.

Trilogian toisen osan Ojansivu mainitsee kirjoittaneensa enemmän juoni edellä kuin ensimmäisen osan. Vaikka en aikaisempia osia ole nähnyt, viimeisessä osassa juoni näyttäytyy jokseenkin toissijaisena.

Toki myös yllättäviä käänteitä mahtuu mukaan, ja näihin käänteisiin liittyy myös näytelmän nimi. Pureskeltavaa esitys ei silti tarjoa, vaan päinvastoin taatusti juuri sellaista eskapismia, mitä kesäteatteriin tullut yleisö yleensä vaatii.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anna-Maija Ojansivu. Miksaus: Aki Metsälä. Koreografiat: Marjo Vartela. Lavastus: Ränssin Kievari. Puvustus: työryhmä. Orkesteri: Lasse Asu, Joona Lehto, Topias Lehtola & Tapio Leppänen. Rooleissa: Tommi Soidinmäki, Anna-Maija Ojansivu, Kunto Ojansivu & Saija Tuupanen.