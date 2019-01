Teatteriarvio: Red Nose Companyn punanenät tekevät urotöitä - Don Quijote sopii klovneille kuin nenä päähän

Red Nose Company

Don Quijote

Ensi-ilta Teatteri Avoimissa Ovissa 24.1. 2019

Kuka käy urheasti taistoon kaikkien hädänalaisten ja heikkojen puolesta? Tai ainakin haluaisi käydä, jos löytäisi hädänalaisia, eikä tulisi aina itse piestyksi. Tietenkin tee se itse -tyyliin ritariksi lyöty Don Quijote Manchalainen uskollinen Sancho Panza aisaparinaan.

Miguel De Cervantesin 1600-luvulla kirjoittama järkälemäinen tarina harhaisen, mutta perin pohjin idealistisen tohelon seikkailuista istuu Timo Ruuskasen ja Tuukka Vasaman klovneille Zinille ja Mikelle kuin, no, nenä päähän.

On toissijaista, ovatko kaksikon kohtaamat vaarat keksittyjä vai eivät. Mitäpä siitä jos jättiläinen onkin tuulimylly ja kuusikätinen hirviö yhtä kuin kolme rekkakuskia.

Paljon huomionarvoisempaa on Don Quijoten (Zin/Ruuskanen) ja Sanchon (Mike/Vasama) hyvä tahto. Juuri tähän kun perustuu vallattomuudellaan valloittavan klovniparin tenho. Kaikesta heidän sanomastaan ja tekemästään, olipa se kuinka epäsovinnaista tahansa, hehkuu salin täydeltä lämpöä.

Hulvattomimmillaan esitys on hetkinä, jolloin Mike ja Zin eksyvät pohdintoihin Don Quijoten ja Sancho Panzan roolien syventämiseksi. Poikkeamat varsinaisesta tarinasta ovat ihania helmiä, jotka viimeistään paljastavat Ruuskasen ja Vasaman todellisen taituuruuden – kyvyn täydelliseen läsnäoloon ja impulsseilla pallotteluun.

Muistojensa ja omien roolitöidensä kommentoinnin lisäksi kaksikko myös puhkeaa tämän tästä laulamaan. Yleisö saa nauttia esimerkiksi omintakeisista Sielun Veljet -, Oasis- ja Juanes-tulkinnoista.

Polveileva esitys onnistuu sähäkkyydestään huolimatta myös herkistämään. Don Quijoten kuoleman lähestyessä Sancho “kirjaa” ystävänsä testamentin tapailemalla melodicalla John Lennonin Imaginea. Samaisella soittimella hän antaa isännälleen myös tekohengitystä.

Ohjauksesta vastaa aikaisempien menestyskappaleiden Juoksuhaudantien ja Punaisen viivan tavoin Otso Kautto. Saumaton lopputulos puhuu puolestaan.

Ohjaaja ja näyttelijät ovat löytäneet yhteisen kielen, tai niin kuin Vasama ja Ruuskanen asian kauniisti laittavat: “Otso on meille silmät ja sydän, me olemme yksi ruumis jolla on kaksi nenää ja monta ajatuksen suuntaa.”

Mikelle ja Zinille on helppo povata hyvää tulevaisuutta. Nämä lempeät anarkistit löytäisivät varmasti omanlaisensa vähän vinksahtaneen, mutta inhimillisen kulmansa teokseen kuin teokseen.