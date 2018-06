Teatteriarvio: Riihivuori Teatterin näytelmä käsittelee raskaita ajankohtaisia aiheita kepeällä otteella

Riihivuori Teatteri

Kesäloma soi!

Ensi-ilta 7.6.2018

Riihivuori Teatterin uuden musiikkikomedian lähtökohta on seuraava: The Firebirds on maskuliininen rockyhtye, joka vetäytyy luonnon rauhaan vuokramökkiin äänittämään ensimmäistä läpimurtolevyään. Tuo läpimurto on tietenkin ennen kaikkea yhtyeen suuruudenhullu kuvitelma, ei vääjäämätön lopputulos.

Keski-ikäisten ja ilmeisen keskiluokkaisten suomalaisten heteromiesten koko kesäksi kaavailtu äänityssessio on samalla irtiotto tympäännyttävästä arjesta. Naisten läsnäolo ei tällä reissulla tule kysymykseen sen enempää, kuin pyykinpesu, peseytyminen tai parran ajaminenkaan.

Tämä lähtökohta asetti itselleni sekä toiveita että pelkoja, ja ennen kaikkea jälkimmäisiä odotuksia. Katastrofin ainekset ovat kasassa niin hyvässä kuin pahassa.

Alussa yhtyeen laulusolisti Pete Sinivuoren (Joni Leponiemi) ja roudari Maken (Jari Salmi) stereotyyppisen seksistinen vitsailu aiheuttaakin tarpeen poistua esityksestä välittömästi. Hyvin pian alkaa kuitenkin onneksi valjeta, että näytelmän mieskuva on tietoisesti putkiaivoinen ja kaikkea muuta kuin imartelevaksi tarkoitettu.

Irvailu ahtaille sukupuolirooleille tulee ilmi viimeistään, kun miesten naapurimökkiin saapuu niin ikään kesälomaa viettämään kaksi puoleensavetävää naista: Maikku (Saara Jokiaho) ja Lissu (Maria Lund) onnistuvat omilla taustoillaan ainakin nytkäyttämään yhtyeen ukkojen typerille ennakkoluuloille perustuvia asenteita ja arvoja hieman liberaalimpaan suuntaan.

Typerä on myös miesten oletus rockyhtyeen ylläpidosta viimeisenä oljenkortena, kun koulun penkillä ei ole oikein jaksettu istua eikä myöhemminkään itseään sivistää. Näin vihjaillaan, ettei esiintyvän taiteilijan ammatti olisi lainkaan vaativa, kunhan soittelee ja laulelee.

Piikikkäästi näytelmässä tuleekin ilmi The Firebirds -yhtyeen oman esimerkin kautta, ettei rokkikukko tienaa rokkikukkoilemalla elantoaan, mikäli se tarkoittaa ensisijaisesti omistautumista suunnattomalle päihteiden käytölle.

Parasta näytelmässä on jo lähtökohtaisesti pätevä ote, onhan sen käsikirjoittanut ja ohjannut Heikki Vihinen. Hänen johdollaan teatterin ja musiikin ammattilaiset kuljettavat esityksen takeltelematta alusta loppuun.

Bändi soittaa runsaan kappalevalikoimansa varmalla otteella, ja Ari Kankaanpään johdolla muutama suomalaisen kevyen musiikin klassikko on sovitettu mielenkiintoisella tavalla täysin uusiksi. Päähuomion vievät kuitenkin Jokiahon, Leponiemen ja Lundin suvereenit laulusuoritukset.

Näytelmä pyrkii raikkaalla otteella ja painokkaasti käsittelemään erittäin ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita, mutta komediana se ei tarjoa paljoa uutta. Kesäteatterille ominaiseen kepeään tapaan läsnä ovat hyvin yksinkertaiset huvituksen keinot, olipa kyse sitten makkarasta, viinasta, seksistä tai maaseudun ja Helsingin ikuisesta vuoropuhelusta.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Heikki Vihinen. Kapellimestari: Ari Kankaanpää. Tuotantoyhtiö: Ohjelmatehdas. Vastaava tuottaja: Ari Kankaanpää. Tuottaja: Jussi Rekonen. Bändi: Joni Leponiemi, Ari Kankaanpää, Valtteri Tynkkynen, Mikko Rekonen & Janne Salkolahti. Rooleissa: Saara Jokiaho, Joni Leponiemi, Maria Lund & Jari Salmi.