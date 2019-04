Teatteriarvio: Siperian Nuorisoteatterin Kohtaamattomat on ansiokas kokonaisuus

Siperian Nuorisoteatteri

Kohtaamattomat

Ensi-ilta Veturitalleilla 27.4.2019

Kaiken keskiössä on teippirulla. Se on symboli yhteydelle, avoimuudelle ja äärettömyydelle, myös tyhjyydelle ja loputtomalle yksinäisyydelle, siinä tyhjässä tilassa (nolla) rullan keskiössä. Rullaa lähestytään loputtoman, hivenen pelonsekaisen kiinnostuksen vallassa. Lopulta pieni Veeti-poika uskaltaa ottaa rullan näppeihinsä ja laittaa sen kiertoon.

Kun kommunikaatio on saatu avattua, rullaa heitellään ihmiseltä toiselle ilon ja innostuksen vallassa. Jossain kohtaa joku haluaa omistaa sen. Halu valtaan käy yli muiden. Siitä päästään. Tämän jälkeen rullaa siirrellään ihmiseltä toiselle äärimmäisen arvokkaasti. On ymmärretty jotain siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Sitten menee taas vaikeaksi. Tämä paluun ja erkanemisen tanssi on koko näytelmän ajan sen kantava juonne.

OFF Siperia on Siperian nuorisoteatterin alla oleva mahdollisuus nuorten omaehtoisille ja itseohjautuville esittävän taiteen ryhmille ja produktioille. Mari Hintikan ohjaama ja yhdessä muun työryhmän kanssa käsikirjoittamassa Kohtaamattomat-näytelmässä nähdään otteita tavallisten, ehkäpä lähiön kerrostalossa asuvien, ihmisten elämästä, jotka kietoutuvat toisiinsa monin tavoin.

Yksinäiset henkilöhahmot kurottautuvat toisiaan kohti, mutta toisen kohtaaminen ei ole aina helppoa. Itsensä ja omien tunteidensa kohtaaminen ei ole helppoa. Haluamme yhteyttä, mutta niin moni asia tuottaa tuskaa, että helposti vetäydymme jurottamaan omaan mustaan laatikkoon, mielikuvitusmaailmoihin, työhön tai päihteisiin, kun emme uskalla avautua ja tulla alttiiksi kivulle, jonka riski on myös yhteyden ja täyttymyksen edellytys. Pelko ajaa nurkkaan.

Teema on yleisinhimillinen ja kunnianhimoinen ja sitä käsitellään ansiokkaasti. Lavastus on viitteellinen ja suuri osa esityksestä nojaa eleisiin, kehonkieleen ja tanssilliseen ilmaisuun. Kohtaukset eivät jää junnaamaan, vaan esityksen rytmi pysyy kiinnostavana. Vuorosanoilla on painoarvoa, mutta kiusalliset, alleviivaavat ja julistavat puheenvuorot vältetään aiheen sen tarjoamista sudenkuopista huolimatta.

Esityksen keskushahmoksi nousee Jussi Mäkisen kehollisesti ja suurenmoisen läsnäolevasti näyttelemä Veeti-poika. Jo pelkästään se, kun näkee Mäkisen Veetin sulavana lumiukkona on syy mennä katsomaan tämä noin tunnin mittainen näytelmä.

On sydäntäsärkevää, kuinka jopa tuskaisinkin perhehelvetti voi olla lapselle myös jollain tapaa turvallisuutta luova konstellaatio, ja myös sen särkyminen tuottaa tuskaa. Kuinka järjestää todellisuus tämän jälkeen?

Ohjaus: Mari Hintikka. Rooleissa: Kaisa Eräpuro, Vilma Jaakkola Erja Kyckling, Rebecca Laamanen, Jussi Mäkinen, Tessa Ora, Sami Tolonen. Käsikirjoitus, lavastus ja puvustus: työryhmä. Valosuunnittelu: Sara Loppi ja Vilhelmiina Karolaakso. Tekniikka: Jukka Kääntä ja Vilhelmiina Karolaakso. Juliste ja käsiohjelma: Mari Hintikka. Valokuvat: Janita Oinonen. Musiikki. Vilhelmiina Karolaakso, Sami Tolonen ja Jukka Kääntä.