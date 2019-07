Teatteriarvio: Taulun Riihiteatterin Kapituliherra on kevyt komedia varmoilla näyttelijöillä

Taulun Riihiteatteri

Kapituliherra

Ensi-ilta Toivakassa 7. 7. 2019

Taulun Kartanon vanha riihi on täydellinen paikka kesäteatterille, kun halajaa ympärilleen sekä vehreää Suomen kesää että suojaa huonolta säältä. Sateen ja ukkosen uhka oli yllä myös Kapituliherra-esityksen ensi-illassa.

Lisäksi riihi on koruttomuudessaan mitä sopivin ympäristö Artturi Leinosen vuonna 1914 ensiesitetyn näytelmän esittämiseen vuonna 2019, onhan kyseessä vanhan ajan kuvaus ja läpeensä historiaa huokuva peili tähän aikaan.

Kyseessä on kevyt huvinäytelmä, joka tarkasteli syntyhetkenään satunnaisen suomalaisen hengellisen säädyn eli papiston ja kyläyhteisön arkea. Keskiössä on kirkkohallituksen eli kapitulin kiinnostus yhtäältä alaistensa tekoja kohtaan, toisaalta myös kirkon ja pappilan ulkopuolista elämää kohtaan.

Lukuun ottamatta hetkittäistä näppärää huulenheittoa Onnibussiin viitaten esitystä ei ole millään tavoin pyritty saattamaan nykyhetkeen. Toisaalta tarpeettoman alleviivaava nostalgiakin on ilahduttavasti poissa, ja esitys vaikuttaa ennen kaikkea verrattain neutraalisti toteavan, että näin Suomessa on joskus eletty.

Kapituliherran ovat toteuttaneet Ruuhimäen ja Kankaisten kylien kokeneet harrastajateatterilaiset, ja tekijöiden kokeneisuus on esityksen ehdoton vahvuus. Erityisesti selkeästi lausutut repliikit kuuluvat hyvin, mikä korvaa paikoin valitettavan heikkoa näkyvyyttä katsomoon.

Heikon näkyvyyden vuoksi on myös olennaista, että dialogi ylipäätään on korostetussa asemassa. Esitys toimisi sellaisenaan melkeinpä kuunnelmana. Mikko Kaurasen ohjauksessa kohtaukset etenevät tehokkaasti, ja näyttelijöiden vuorovaikutus on mutkatonta.

Seitsemän näyttelijän voimin tehdyn esityksen roolisuoritukset ovat tasavahvoja. Silti Risto Montonen erottuu savoa sanailevana kanttorina, joka kaikkia osapuolia miellyttääkseen käyttäytyy kameleonttimaisesti.

Lyhyehköä esitystä vaivaa kuitenkin lievä dynamiikan puute. Vaikka on kiehtovaa seurata, kuinka pelkistetyillä ratkaisuilla luodaan kiinnostavaa kesäteatteria, niin esimerkiksi musiikilla olisi mahdollista rakentaa esitykseen vaihtelevuutta.

Käsikirjoitus: Artturi Leinonen. Ohjaus ja sovitus: Mikko Kauranen. Lavastus: Mikko Kauranen. Puvustus: työryhmä. Rooleissa: Mikko Kauranen, Riitta Manninen, Salli Marttinen, Risto Montonen, Hannele Puttonen, Tapani Pänkäläinen & Pentti Suuronen.