Teatteriarvio: Tehtailijan omatunto heräilee ja häiriköi – Väinölässä tehdään valtavirrasta poikkeavaa kesäteatteria

Väinölän kesäteatteri

Omatunto kohtaa kvartaalikapitalismin

Toinen esitys Vilppulan Väinölässä 7. 7. 2019

Rahkonen Company & GO tahkoaa rahaa saippuateollisuudella: varallisuutta riittää, ja se näkyy ja tuntuu. Työntekijöillä ei sen kummempaa merkitystä ole, kunhan vain koneet pyörivät. Mutta mitä tapahtuukaan, kun yhtiöiden suuromistajan Viljo Rahkosen (Juha Saarilehto) omatunto yllättäen herää? Moinen häiritsee monia kuvioita.

Väinölän kesäteatterin Omatunto kohtaa kvartaalikapitalismin kertoo jo pelkällä nimellään, ettei nyt olla perinteisen kesähupailun äärellä. Vilppulassa sijaitseva Väinölän yhteisö on Ihmisyyden tunnustajien keskus, ja näytelmä on kokonaan heidän omaa tuotantoaan. Pitkäaikaisessa teatteritoiminnassaan he ovat ennenkin uskaltaneet tarttua aiheisiin, jotka eivät ole helpoimmasta päästä.

Joonas Peltolan käsikirjoitus ei kuitenkaan ole turhan raskas, vaan koomisuuttakin on mukana. Näytelmää voikin kutsua tragikomediaksi. Erityisesti pidin Jeesuksen (Jouni Marjanen) vierailuista, jotka onnistuivat naurattamaan ilman pilkkaamisen tuntua. Kun nimenomaan Jeesuksen hahmo huokaa kyllästyneesti että ”tää on niin tätä”, onhan se nyt hauskaa.

Oivaltava ratkaisu on marssittaa lavalle henkilöhahmoista eri puolia: päähenkilön omatuntona nähdään Marja-Liisa Siltanen, ja itsekkyyden eri osa-alueina Jari Ronkainen, Ulla Silvan ja Paula Jaakkola. Vastakohdilla ja kärjistyksillä pelataan paljon, mutta toisaalta tähän aihepiiriin se sopii. Tosin välillä sorrutaan turhaan alleviivaamiseen.

Joonas Peltolan ja Satulia Saarilehdon ohjauksessa roolitukset ovat osuneet kohdilleen, ja työskentely on luontevaa. Kaikesta näkee, että porukka toimii saumattomasti yhteen. Viljo Rahkosena Juha Saarilehto ilmentää hyvin mielen myllerrystä, jota persoonan osa-alueiden näyttelijät taidolla korostavat.

Näytelmän rytmiin olisin kaivannut enemmän vaihtelua, sillä nyt mennään aika tasaisella tahdilla alusta loppuun. Paikoitellen meno tuntuu vähän pitkäveteiseltä. Kehuja puolestaan ansaitsee upea lavastus ja puvustus, joista vastaa Satulia Saarilehto. Etenkin lavasteisiin luotu tehdas toimintoineen on mielettömän hieno. Myös puvustukseen on yksityiskohtia myöten panostettu.

Itse asiassa koko kokonaisuudesta huokuu viimeistelyn tuntu ja valtava työn määrä. Ja kuinka hienoa on, että tehdään omannäköistä, valtavirrasta poikkeavaa kesäteatteria!

Käsikirjoitus: Joonas Peltola. Ohjaus: Joonas Peltola ja Satulia Saarilehto. Lavastus ja puvustus: Satulia Saarilehto. Rooleissa: Juha Saarilehto, Marja-Liisa Siltanen, Jari Ronkainen, Ulla Silvan, Paula Jaakkola, Ari Kastegren, Päivi Aikioniemi, Outi Jaakkola, Joonas Peltola, Reija Tähtinen, Seppo Kuulavuori, Eija Husso, Raija Nenonen, Riitta Pietilä, Pirjo Saarilehto, Liisa Mankinen, Rauli Hakaoja, Anna Huovinen, Pirjo Rautiainen, Marja Leena Karvonen, Taina Hakaoja, Leena Suoninen, Leena Kuronen, Heli Peltola, Merja Saarilehto, Jouni Marjanen.