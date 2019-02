Teatteriarvio: koskettavasta Ryhmä 49:n esityksestä ei huokunut paatoksellisuus eikä patetia

Ryhmä 49

Oikeus konepistoolin piipussa

Esitys Aalto-salissa 8.2.2018

”Saatana, että elämä on ihanaa!” Näin toteaa Maija Halonen, 19 vuotta. Maija on yksi Kemin tehtaan työntekijöistä. Maijan elämä hymyilee: on työtä, on leipää ja on Toivo Antero Vesterinen, sotaretkensä kesken jättänyt mies.

Kun näytelmä – tai balladi – alkaa, on monta toivoa ilmassa. Sodan päättymisestä on kulunut jokunen vuosi, kotimaata ja maailmaa rakennetaan. Tukkeja uitetaan ja kauppaa tehdään. Kunnes yhtäkkiä ruoan hinta nousee ja palkkoja leikataan roimalla kädellä.

Mitä tekee oikeuksiaan peräävä työläinen? Nousee vastarintaan!

Jussi Myllymäki työryhmineen on tehnyt tärkeän ja inhimillisesti arvokkaan (kulttuuri)teon tuodessaan näyttämölle tarinan, joka haastaa katsojan ajattelemaan ja pohtimaan tekojensa syitä ja seurauksia.

Miksi yhden unelma on arvokkaampi kuin toisen? Miksi raha ratkaisee ja toisten lautasilla ei ole ruokaa? Kenen laki, kenen oikeus?

Myllymäki, joka Matti Rossin runoteoksen pohjalta on paitsi käsikirjoittanut myös dramatisoinut ja ohjannut teoksen, pitää kaikki langat vahvasti käsissään. Teksti puhuu – ja paikoin huutaa – sanoin ja sanoitta. Ohjaaja on luottanut työryhmäänsä ja siihen, että myös hiljaisuus kantaa. Näin syntyy dramaturgisesti vaikuttava, ehjä esitys.

Musiikki on esityksen olennainen osa. Aulikki Oksanen, Kaj Chydenius, Eero Ojanen ja Matti Rossi tekivät kantaaottavia lauluja, joiden sanoma ei vanhene. Uudempaa tuotantoa edustavat Myllymäen lauluteksti ja Yarin sävellykset istuivat saumattomasti tutumpien joukkoon.

Mikä parasta: esityksestä ei huokunut paatoksellisuus eikä patetia. Päinvastoin: se tunkeutui suojamuurien läpi paljaudellaan.

Jussi Myllymäen työryhmä muusikoista näyttelijöihin, valoista ja äänistä puvustukseen ja lavastukseen oli yhtä. Ylimääräisiä tehokeinoja tai kikkailuja ei tarvittu. Karismaattinen ja monilahjakas Mette Seppälä Maijana, Aapo Salonen Toivona ja Esa Valkila kertojan roolissa välittivät meille katsojille syvästi inhimillisen tarinan, joka nousi yksilötasoa laajemmaksi ja merkityksellisemmäksi.

Vaikka Oikeus konepistoolin piipussa kuvaa Kemin kapinan aikaisia tapahtumia vuonna 1949, on aihe pelottavan ajankohtainen juuri nyt eri puolilla maailmaa. Keltaliivit Ranskassa ja Venezuelan diktatuurin vastustajat puhuvat samaa kieltä Maijan ja Toivon kanssa: on kysymys leivästä, jokaisen oikeudesta ihmisarvoiseen elämään.

Käsikirjoitus (pohjautuu Matti Rossin runoteokseen Puulintujen vuolija), dramatisointi ja ohjaus: Jussi Myllymäki. Puvustus & lavastus: Ryhmä 49. Ääni & valot: Hiski Toikkanen. Rooleissa: Aapo Salonen, Mette Seppälä, Esa Valkila. Muusikot: Essi Leppänen, Tuomas Parsio, Eero Virtanen.