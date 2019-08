Tekninen romahdus piinaa yhä Jyväskylän kaupunginteatteria – miljoonan euron lavaremontti ehkä ensi kesänä

Jyväskylän kaupunginteatteri esiintyy alkavan kauden tasalattialla. Viime helmikuussa tapahtunut lavanostimen romahdus kesken esityksen johti laitteiston käyttökieltoon. Syy on turvallisuudessa: lavan romahtaminen aiheutti läheltä piti -tilanteen, jossa näyttelijä oli vaarassa pudota useita metrejä. Nostimet korjataan tai uusitaan aikaisintaan ensi kesänä.

Kaupunginteatterin syyskauden avaa Phantom – Pariisin oopperan kummitus -musikaali. Sen lavastusratkaisut perustuivat alunperin pitkälti nostolavojen käyttöön, mutta helmikuun nostinromahduksen jälkeen visuaalisuus jouduttiin suunnittelemaan suurelta osin uusiksi. Tekninen rampuus kismittää teatterinjohtaja Hilkka Hyttistä.

– Emme pysty käyttämään suurta osaa mahdollisuuksista, joita tämä talo alunperin tarjosi. Ilman lavanostimia toimiminen on vähän sama kuin jos valotekniikka hajoaisi niin, että joutuisimme näyttelemään yhdet ja samat lamput päällä. Jokainen, joka tulee katsomaan alkavalla kaudella näytelmiä isolle puolelle, voi todeta, että tasalattia on tasalattia.

Oopperankummitukseen on jouduttu rakentamaan muun muassa uusia, erillisiä lavaelementtejä.

– Hyvältä tämäkin versio näyttää, vaikka lisätyötä ja kustannuksia onkin aiheutunut, Hyttinen sanoo.

Nostimet saadaan käyttökuntoon kesällä 2020, uskoo Hyttinen. Ison näyttämön tekniikan remontti saattaa nostimien lisäksi koskea pyörönäyttämöä. Kaupunginteatterin ison näyttämön pyörönäyttämö on ollut poissa käytöstä vuodesta 2005 lähtien, ja aika ajoin on haaveiltu uudesta, tekniikaltaan kevyemmästä ja helppokäyttöisemmästä pyöröstä.

Nostolavojen uusiminen tai uudistaminen maksaa noin miljoonan, uusi pyörölava noin 300 000 euroa. Toteutuminen riippuu rahoituksesta.

– Todennäköisesti saamme tähän rahoituksen kaupungin ensi vuoden budjetissa, Hyttinen sanoo.

Vaikka remontti ensi kesänä toteutuisikin, esitetään myös syksyn 2020 musikaali vielä tasalattialla. Syy tähän on se, että teos harjoitellaan keväällä, jolloin nostolavoja ei vielä voi käyttää.

Tasalattialla toteutetaan myös keväällä peruuntunut Sydänmaa-näytelmä. Sekin nähdään vuoden kuluttua syksyllä.

Viime keväänä peruuntuneet Sydänmaan esityskausi ja muutamat Hair-musikaalin esitykset merkitsivät Hyttisen mukaan noin 150 000 euron lipputulojen menetystä..

Jyväskylän kaupunginteatteri toimii Alvar Aallon suunnittelemassa, vuonna 1982 käyttöönotetussa Teatteritalossa. Sen peruskorjausta on odotettu liki koko 2000-luku, mutta kaupungin investointisuunnitelmissa hanke on siirtynyt vuosi vuodelta. Jyväskylän teatteri on ainoa suuri aikakautensa suomalainen teatteritalo, jota ei ole koskaan peruskorjattu.