Tel Avivissa nauru raikuu Suomen euroviisufanien pöydässä, vaikka moni jätti tulematta Israeliin turvallisuustilanteen ja hintatason takia

Suomen euroviisufanien kanssa saman pöydän ääressä istuessa on helppoa ymmärtää, mikä saa heidät matkaamaan vuosi toisensa perään Eurovision laulukilpailuun. Vaikka kaikki eivät tapaa toisiaan usein Suomessa, ei sitä huomaa juttelun ja naurun keskellä telavivilaisessa ravintolassa.

Suomen euroviisuklubin puheenjohtaja Mika Behm matkasi tämän vuoden viisuisäntämaahan Israeliin jo toukokuun alkupuolella, vaikka viisut polkaistiin virallisesti käyntiin vasta sunnuntain avajaisissa.

– Tämä on minulle uusi paikka, joten on ollut kiva kierrellä katselemassa, kun tässä viisuviikon aikana ei ehdi tehdä muuta kuin viisuilla aamusta yöhön. Silloin ei ehdi katsella mitään maisemia, Behm naurahtaa.

Monelle euroviisuviikko tarkoittaakin vain semifinaaleja ja loppuhuipennuksena finaalia, mutta viisujen taustalla on paljon oheistapahtumaa, kuten Euroviisuklubi ja Euro Cafe.

Behmin lisäksi pöydässä istuvilla Janne Arposella, Nina Sirviöllä ja Johanna Kelalla on ranneke viisuklubille.

– Nyt on huomannut, että juhliminen on alkanut. Viisut keräävät paljon ihmisiä, eivät vain mediaa ja artisteja, vaan myös faneja. Tämä on suuri ja ihana yhteisöllinen perhe. Puhumme fanien keskuudessa viisukuplasta. Nyt siellä ollaan, eikä haluta pois, Behm sanoo.

– Se on täysin totta, Arponen kuittaa välittömästi perään.

Toteen käynyt unelma

Behm on ollut Euroviisuissa ensimmäisen kerran vuonna 1996, kun ne järjestettiin Oslossa.

– Siellä istuttiin puku päällä ja kovat kaulassa. Se oli nuorelle kaverille tosi kova juttu, Behm muistelee.

Arposen, Sirviön ja Kelan viisutaival alkoi vuonna 2015 Wienissä. Lapsesta asti laulukilpailua televisiosta katsellut Sirviö kuvailee viisuihin pääsemistä toteen käyneenä unelmana.

– Olin varmaan kahdeksan, kun katsoin viisuja ensimmäisen kerran ja jäin saman tien koukkuun. Euroviisut on aina ollut iso unelma. Sanoin äidille, etten ikinä tule pääsemään tuonne, Sirviö muistelee.

– Kun olin Euroviisuissa ensimmäistä kertaa suorassa lähetyksessä, meinasin pyörtyä. Olenko oikeasti täällä, olin 40 vuotta unelmoinut tästä, hän jatkaa.

Suomen euroviisuedustaja Darude ja solisti Sebastian Rejman saavat faneilta kehuja.

– Heillä on selkeästi hauskaa ja he nauttivat siitä mitä tekevät. Olen todella närkästynyt siitä, miten media on kohdellut meidän edustajiamme. Ehkä on helpompaa olla negatiivinen, niin ei tule isoa pettymystä, Behm arvelee.

Saara Aalto jäi viime vuonna finaalissa toiseksi viimeiselle sijalle, mitä Sirviö kuvailee sokkipettymykseksi.

– Olimme varmoja, että hän menee kepeästi kymppijoukkoon. Oli aika hiljaista porukkaa finaalin jälkeen. Sen takia nyt ei uskalla veikata mitään.

Vedonlyöntitoimistot eivät usko Daruden finaalimahdollisuuksiin. Behmin mukaan veikkaukset ovat yleensä olleet suuntaa antavia.

– Minun on pakko ajatella, että menemme finaaliin, Behm sanoo.

Selkeää voittajasuosikkia ei kukaan osaa nimetä, mutta heidän veikkauksissaan nousevat esille muun muassa Italia, Ruotsi, Hollanti ja Venäjä.

Suomalaisfaneja paikalla viime vuotta vähemmän

Tänä vuonna viisuihin on matkannut huomattavasti vähemmän suomalaisia viisufaneja kuin esimerkiksi viime vuonna Portugalissa Lissabonissa järjestettyihin viisuihin.

Behm, Arponen, Sirviö ja Kela uskovat, että Israelin turvallisuustilanne näytteli isoa osaa fanikadossa.

– Itse ajattelen, että tänne voi tulla, jos tänne tehdään Suomestakin matkoja eikä Suomen valtio kiellä matkustamista, Behm sanoo.

– Minut on yllättänyt se, miten vähän täällä on poliiseja. Ajattelin, että täällä olisi hirveästi vartiointia joka puolella, mutta ei missään mitään, Arponen kertoo.

Myös korkeiksi nousseet hinnat vähensivät fanien intoa matkata viisuihin. Nelikon mukaan faneille aiemmin noin 450 eurolla myydystä lippupaketista olisi saanut maksaa tänä vuonna tuhat euroa.

– Emme ottaneet tänä vuonna lippupakettia, koska se oli kiristystä, kun fanien uskottiin maksavan ne, Behm kertoo.

Israelin viisuisännyyden myötä on noussut myös keskustelu Israelin hallinnon ja palestiinalaisten konfliktista, mikä on nostanut myös boikottivaatimuksia.

– Voisin boikotoida, jos tilanne paranisi sillä. Mielestäni on hyvä, että Euroviisut järjestetään täällä, kun ajatellaan, että viisut on rakennettu ihmisten yhdistämisen ympärille. Tämä herättää keskustelua, mikä on hyvä asia, Behm pohtii.