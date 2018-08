Televisiojuontajat ja urheilijat kisaavat Tanssi tähtien kanssa -ohjelmassa

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa nähdään tänä vuonna kymmenen uutta tähtioppilasta. Mukana kisassa ovat muun muassa näyttelijä Hannes Suominen, kansanedustaja Jaana Pelkonen, juontaja Marja Hintikka ja iskelmälaulaja Marita Taavitsainen.

Kisaamassa on myös meteorologi Pekka Pouta, joka on jo saanut vinkkejä kollegaltaan, uutisankkuri Kirsi Alm-Siiralta, joka on ollut mukana ohjelmassa aiemmin.

– Kirsi sanoi, että pidä huolta parisuhteestasi. Kotona sua ei tuu kovin paljon näkymään, Pouta sanoi tiedotteessa.

Lisäksi tähtioppilaina kisaamassa ovat tubettaja Tuure Boelius, vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Näkyvä, radio- ja televisiojuontaja Aki Linnanahde, nyrkkeilijä Edis Tatli sekä maastohiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen.

Ohjelman 11. kausi starttaa MTV3-kanavalla 16. syyskuuta kello 19.30 esittelyjaksolla.