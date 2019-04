Teosto-palkinto Sebastian Hillille ja Color Dolorille

Teosto-palkinto meni tänä vuonna kahteen eri osoitteeseen, kertoo Teosto. Sebastian Hill jakaa palkinnon Stina Koistisen ja Nicolas "Leissi" Rehnin kanssa.

Sebastian Hillille kunnianosoitus tuli sävellyksestä Snap Music. Koistinen ja Rehn sen sijaan tekivät palkinnon arvoisia sävellyksiä, sanoituksia ja sovituksia Color Dolor -yhtyeensä levylle Love.

Eroavaisuuksistaan huolimatta tuomaristo löysi teoksista myös yhtäläisyyksiä. Tuomariston mukaan molemmat teokset ovat tunnelmaltaan ja toteutukseltaan kollaasimaisia ja kommentoivat omalla tavallaan kiihkeätempoista nykyaikaa.

Koska palkinto meni kahdelle teokselle, on kummankin palkintosumma 20 000 euroa. Palkintosumma on Teoston asiakkaana olevien musiikintekijöiden ja -kustantajien rahoittama.

Summa on enintään 40 000 euron suuruinen ja se jaetaan 1–4 teokselle tai teoskokonaisuudelle. Jos palkinnolla on vain yksi saaja, on palkinto 25 000 euron suuruinen.

Seitsemästä parhaat

Ehdokkaita oli tänä vuonna yhteensä seitsemän. Mukana olivat muun muassa Ulla Pirttijärven ja Hilda Länsmanin Solju-yhtyeen debyyttialbumi Odda Áigodat sekä Litku Klemetin Taika tapahtuu -levy.

Tuomaristoon kuuluivat edellisvuoden voittajat Astrid Swan ja Joona Toivanen sekä Sibelius-Akatemian professori Tuija Hakkila-Helasvuo ja Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari.

Voittajat julkistettiin Musiikkitalossa Helsingissä. Palkinto jaettiin 16. kerran.