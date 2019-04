The Hot Box -kiertue Jyväskylän Kankaalla: tanssija, graffititaiteilija ja palvelutalon body percussion -ryhmä

Ringissä istuvat eläkeläiset hymisevät vanhaa valssia ja läpsivät käsillä reisiään. Nuori lippalakkipäinen mieshenkilö maalaa päivänvalossa graffitia palvelutalon pihamaalla sijaitsevaan pömpeliin, eikä kukaan soita virkavaltaa paikalle. Kaiken keskellä valkoiseen haalariin pukeutunut tanssija Teija Häyrynen joraa hiki päässä, tai näin minä tilanteen kuvittelen.

Sivustakatsojalle Häyrysen performanssi jää mysteeriksi, sillä taiteilija on kätketty puisen laatikon sisälle siihen hetkeen asti, jolloin tämä sukeltaa ulos ottaakseen kylvyn maalikannusta. Neljän seinän sisällä tapahtuneet asiat tietää vain Häyrynen – ja taideinstallaatiota internetin välityksellä seurannut kulttuurikansa.

Kuluneen talven mielenkiintoisimpia uusia taidemedioita on ollut Olli Hirvasen ja Elina Wuethrichin kehittämä ja kuratoima The Hot Box -installaatio. Konseptiin kuuluu puinen noin kaksi metriä kanttiinsa oleva laatikko, joka varustetaan Gradian operoimilla livekameroilla ja pystytetään kuukauden taiteilijan mielen mukaiseen paikkaan yhdeksi iltapäiväksi.

Lähetys kestää tunnin ja on katsottavissa netissä myös myöhemmin. Performanssia ei harjoitella eikä editoida jälkikäteen. Ensimmäisenä boksiin sukelsi muusikko Tero Tuovinen yksin kontrabassonsa kanssa, ja tämän jälkeen vieraita ovat olleet muun muassa kirjailijat Hannele Huovi ja Olli-Pekka Tennilä.

Häyrysen ja spray-artisti Jerri Virtasen yhteistyönä toteuttama esitys on esityskauden kahdeksas, ja ennen kesätaukoa tullaan näkemään kaksi The Hot Box -sessiota. Myös seuraavaa tuotantokautta on ehditty kaavailemaan.

Palataanpa vielä hetkeksi sunnuntai-iltapäivän tunnelmiin Kankaalla. Monimuotoisen taide-esityksen keskiössä olevaan laatikkoon on nyt siis suljettu tanssija Häyrynen, mutta laatikon ulkopuolella itseään toteuttaa spray-maalikannuin varustautunut Jerri Virtanen. Graffitia varten laatikko on päällystetty valkoisella kelmulla, jolloin muutenkin vain hieman lopuksi poispuhallettavaa hiekkamandalaa kestävämmäksi tarkoitettu kuvataiteen muoto saa entistäkin tilapäisemmän luonteen.

Esiintymispaikaksi kuukauden taiteilija Häyrynen on valinnut Piippurannan uusien palvelukotien edustan, jossa performanssia säestää osittain palvelutalon asukkaista koottu, niinikään höyryävän uutta taidemuotoa edustava body percussion -”kuoro” Rytmis. Harrasteryhmän tavoitteena on edistää senioreiden ja esimerkiksi varhaisen vaiheen muistisairaiden aivoterveyttä kehollisten harjoitteiden avulla.

Ehdin tutustua harjoittelevaan seniorikokoonpanoon jo ennen esitystä. Oikeista kompeista stressaavat seniorit tuntuvat viihtyvän harrastuksessaan mainiosti vaikka pelkäävätkin turmelevansa koko teoksen.

Performanssin päätyttyä vallitsee vapautunut ja onnistunut tunnelma. Taideteos on valmis, kuoro hiljentynyt ja kahdeksankymmentäluvun alun ranskalaista graffitikulttuuria henkivä kuutio peitetty maaliin. Paikalle kokoontunut pieni väkijoukko taputtaa, ja yhteiskuvien jälkeen tämä kaiken ohimenevää luonnetta rinnastava mandala on valmis purettavaksi. Seuraavan kerran laatikko voikin olla vaikka sillan alla tai parvekkeella – taide yksin tietää.