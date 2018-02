Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on hirtehistarina oikeuden rappiosta

Sam Rockwell on tottunut näyttelemään kelmejä ja tunareita. Sellainen on hänen roolihahmonsa myös mustassa komediassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Siinä Rockwell on amerikkalaisen pikkukaupungin poliisi, joka ei peittele rasistisia mielipiteitään.

– Dixon on ehkä enemmän antisankari kuin pahis, Rockwell luonnehtii hahmoa.

– Hän on typerys, joka ei ole oppinut virheistään.

Elokuvan päähenkilö on Frances McDormandin näyttelemä Mildred, yksinhuoltaja, jonka teini-ikäinen tytär on raiskattu ja murhattu. Kun tutkimukset junnaavat, Mildred päätyy napit vastakkain kaupungin poliisien kanssa.

Brittiläis-irlantilaisen Martin McDonaghin ohjaamasta elokuvasta on tullut yksi kauden palkituimmista. Se voitti parhaan draamaelokuvan Golden Globen ja on Oscareissa parhaan elokuvan ehdokas. Elokuvan keskeiset näyttelijät Rockwell mukaan lukien saivat vieläpä Oscar-ehdokkuudet – kaikki tämä laveasta huumorista huolimatta.

– Tiukan komedian salaisuus on se, että terävä käsikirjoitus näytellään ilman liioittelua tai minkäänlaista virnuilua, Rockwell sanoo.

Tämän päivän Amerikkaa

Näytelmäkirjailijana tunnetun McDonaghin aiemmat elokuvat Kukkoilijat ja Seitsemän psykopaattia saivat hyviä arvosteluja, mutta melko vähän katsojia. Three Billboards Outside Ebbing, Missourista on tullut yllätyshitti.

– Elokuvan tarinasta voi tehdä paljon rinnastuksia tosielämään, Rockwell pohtii sen vetovoiman syitä.

Hän arvioi McDonaghin olevan juuri sopivan ulkopuolinen tulkitakseen osuvasti Yhdysvaltojen mielenmaisemaa.

– Martin kasvoi amerikkalaisten elokuvien parissa. Oikeuden ottaminen omiin käsiin on myös irlantilainen tarinaperinne, näyttelijä sanoo.

– Martinilla on ylilyönnit hallussa, hän hioo viha-rakkaussuhdettaan Amerikkaan.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri käsittelee kaksinaismoraalia, rasismia ja sukupuolten epätasa-arvoa. Saarnaamisen sijaan se heittelee vähän joka suuntaan huolettomia sarkastisia piikkejä, sellaisiakin, joita ei ole sopivaa lausua.

– Niissä amerikkalaisissa pikkukaupungeissa, jotka muistuttavat elokuvan tapahtumapaikkaa, vastaanotto on varmasti ristiriitainen, Rockwell pohtii.

– Uskoakseni itse tarinasta pidetään. Se ei ole syyllistävä. Mutta uskonnollinen väki ei siedä edes sitä, että elokuvassa kiroillaan paljon.

Ikävä Bushia

Rockwellin seuraava isompi elokuva on Backseat, jossa hän esittää presidentti George W. Bushia . Se on satiiri, jonka varsinaisia keskushahmoja ovat Christian Balen näyttelemä Dick Cheney ja tämän vaimo, jonka roolissa on Amy Adams .

– Bush ei sentään ollut sosiopaatti ja narsisti, kuten nykyinen presidenttimme. Kymmenen vuotta sitten en olisi uskonut sanovani tällaista, mutta Bushiahan on jo ikävä, Rockwell sanoo.

Rockwell on kotoisin Kaliforniasta, vaikka hän esittää usein etelävaltioista kotoisin olevia roolihahmoja, kuten missourilaista Dixonia ja texasilaista Bushia. Tyyppinäyttelijänä hänen on pitänyt pysyä hermolla siitä, miten etelässä ajatellaan.

– Yhdysvallat on hyvin jakautunut maa. Eikä jako ole ainoastaan maantieteellinen, sillä Texasissakin on paljon liberaaleja.

– Sekä näyttelijänä että amerikkalaisena haluan ymmärtää, miten ja miksi juopa kasvaa. En vain voi sille mitään, että konservatiivien ajattelutapa tuntuu yhä kummallisemmalta.