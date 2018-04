Tietokirja salaisten agenttien jäljillä

Tatuointi orjan päänahassa kuljetti paikallispäällikkö Histeuksen salaista viestiä eteenpäin muinaisessa Persiassa – sitten, kun orjan hiukset olivat kasvaneet. Viesti löysi kohteensa ja Histeuksen juoni onnistui – kansa nousi kapinaan kuningas Dareios I:stä vastaan.

Tiedustelu, vakoilu ja viestien liikkuminen ovat mullistuneet sekä tekniikaltaan että tavoitteiltaan vuosituhansien varrella, jyväskyläläinen historioitsija ja rikostutkija Mikko Porvali sanoo.

Porvalin uusi tietokirja Tiedustelun näkymätön historia (Atena) kattaa ajan antiikista maailmansotiin.

Mikä ero on tiedustelulla ja vakoilulla?

– Lähtökohtaisesti se, että tiedustelu on sallittua mutta vakoilu kiellettyä, koska siinä varastetaan toisen valtion salaisena pitämää tietoa. Valtaosassa ihmiskunnan historiaa vakoilun ja tiedustelun välillä ei ole kuitenkaan ollut eroa. Nykyäänkin valtiot harjoittavat molempia, mutta myöntävät tiedustelevansa ja kiistävät vakoilevansa.

Ovatko tiedustelun tavoitteet muuttuneet?

– Historiassa tiedustelua on käytetty enimmäkseen vallassaolijan vallan pönkittämiseen, hänen henkilökohtaisena suojanaan. Sittemmin hallitsijakeskeisyys on vähentynyt. Toisen maailmansodan jälkeen tiedustelulla on länsimaissa pyritty suojelemaan demokratiaa, omaa valtiota ja kansalaisia toisten valtioiden tai esimerkiksi terroristien hyökkäyksiltä. Tavoite on hankkia tietoa valtion päätöksenteon tueksi.

– Tiedustelun historia ei ole kaunista, sitä on käytetty sorron välineenä, ja voidaan edelleenkin käyttää sekä hyvään että pahaan.

Millä tavoin tiedustelua harjoitettiin antiikin aikana?

– Koko esimodernissa maailmassa suku oli hallitsijoiden tärkein viiteryhmä, se muodosti verkoston, jonka varassa hallitsija toimi. Salaisia viestejä kulki kauppiaiden mukana ja saaliseläinten sisuksissa, ja matkustajia valjastettiin kertomaan havainnoistaan. Kirjoitustaidon hallinneille assyrialaisille oli tavallista kaapata toisten valtioiden juoksulähettejä.

– Jotta salaisia viestejä saatiin perille, oli kaksi vaihtoehtoa: piilottaa viesti tai salata sen sisältö niin, että vain vastaanottaja pystyy sen tulkitsemaan.

Milloin alettiin käyttää salakielisiä viestejä?

– Salakielisyys on yhtä vanhaa kuin kirjoitustaito, mutta yleistyi Euroopassa 1600-luvulla. Suuri merkitys oli Ranskan kardinaali Richelieulla, joka määräsi, että posti pitää kuljettaa virallisen postin kautta eikä nyrkkipostina. Tavoitteena oli vähentää aateliston valtaa. Hän perusti tarkastuskeskuksia, joissa valvottiin postin kulkua ja selvitettiin, ketkä viestittävät toisilleen. Tämä johti salaustekniikan yleistymiseen.

Mikä on suurin tekninen muutos, joka tiedusteluun on vaikuttanut?

– Digitalisaatio ja keinoälyn laskentakyky. Tiedonsiirron ja ilmiöiden leviämisen nopeus ovat aivan toista luokkaa kuin ennen. Tämä asettaa haasteita viranomaisille, joiden pitää pystyä reagoimaan uhkiin jopa sekunneissa.

Vakoojaa ajatellaan usein miehenä, jolla on lierihattu päässä ja kaulukset pystyssä. Mistä kuva on syntynyt?

– Euroopassa levisi ensimmäisen maailmansodan jälkeen paljon vakoilutarinoita, ja toisen maailmansodan jälkeen tulivat film noir ja James Bondit. Länsimaissa suosittiin näinä aikoina tuollaista pukeutumistyyliä, ja se siirtyi tiedustelijan symboliksi. Ehkä se kuvastaa paremmin kuin esimerkiksi valvovan silmän kuva sitä, että pensaikossa on kyylä joka vahtii.

Mikä voisi olla nykyaikaan sopiva tiedustelun symboli? Nörtti tietokoneen ääressä?

– Niin, huppu päässä... Mutta se voisi olla myös oma matkapuhelin. Sehän meitä eniten vakoilee. Älypuhelinteknologiassa on tapahtunut suurin muutos, kun kyse on yksilöihin kohdistuvasta tiedon keruusta. Ihmiskunnan historiassa ei ole ennen ollut järjestelmää, joka rekisteröi yksilöstä kaiken näin tarkasti. Laite tietää paitsi kenelle soitat, myös kenen puhelimen lähellä istut junassa tai kahvilassa, vaikka itse et sitä tietäisi. Ja vaikka et muistaisi myöhemmin edes koko kahvilaa, niin seuraavan kerran kun kävelet sitä kohti, laite mainostaa sitä sinulle.

– Älyteknologia tuo kuitenkin myös verrattomia mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhoitoon ja yhteydenpitoon. Mutta siinä vaiheessa kun älypuhelinta alkaa käyttää, pitää ratkaista, mitä tietoa sen antaa kerätä ja jakaa.

Henkilötiedustelu on yhä keskeisintä

Valtavan moni asia on säilyttänyt merkityksensä tiedustelussa kautta aikojen, Mikko Porvali sanoo.

Keskeisintä on henkilötiedustelu: parasta tietoa saadaan lopulta toisen henkilön kertomana. Arvokkainta on vapaaehtoisesti annettu tieto.

Muuttumattomia ovat myös agenttien roolit. Sodankäynnin ja johtamisen teoreetikko, kiinalainen Sun Tzu antoi lähes 2500 vuotta sitten Sodankäynnin taito -teoksessa ohjeet salaisten asiamiesten käytöstä:

1. Paikalliset agentit ovat niitä vihollisalueen ihmisiä, jotka otamme palvelukseemme.

2. Salaiset agentit ovat vihollisen virkamiehiä, jotka otamme palvelukseemme.

3. Kaksoisagentit ovat vihollisen vakoilijoita, jotka otamme palvelukseemme.

4. Uhrattavat agentit ovat niitä omia vakoilijoitamme, joille tahallisesti annetaan vääriä tietoja.

5. Vakoilijat ovat niitä omia asiamiehiämme, jotka palaavat tietojen kanssa luoksemme.