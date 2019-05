Tietokirjat: 1920-luku oli filosofian viimeinen suuri vuosikymmen, johon mahtui neljä suurta filosofia – sen jälkeen alkoi katastrofi

Neljä suurta nimeä 1900-luvulta. Heidän filosofiansa saa ihmisen katsomaan asioita täysin erilaisesta perspektiivistä, ja siksi näkemään kaiken kuin uutena. Tämän vuoksi Wolfram Eilenberger kutsuu heitä taikureiksi.

Keitä nämä neljä voisivat olla? Eilenberger on valinnut Taikurien aika – Filosofian suuri vuosikymmen 1919–1929 -teokseensa Ernst Cassirerin (1874–1945), Martin Heideggerin (1889–1976), Ludwig Wittgensteinin (1889–1951) ja Walter Benjaminin (1892–1940).

– He ovat ilmiselvät valinnat. Muita filosofeja ei voi oikein edes verrata heihin siinä mielessä, miten he ovat muovanneet ajatteluamme ja kuinka laaja vaikutus heillä on ollut – eikä ainoastaan filosofialle, vaan koko ihmiskunnalle, Eilenberger sanoo.

– Kun lukee Benjaminia, Wittgensteinia, Cassireria tai Heideggeria, se tekee ihmiselle jotain. Ihminen alkaa nähdä elämänsä, itsensä ja ympäröivän todellisuuden eri tavalla.

Toinen syy juuri näistä neljästä kirjoittamiseen on, että heidän kauttaan Eilenberger sanoo voivansa nostaa esiin erilaisia näkökulmia siihen, miten ihmisen elämä, hänen kokemuksena, luonteensa ja ympäristönsä kulkevat käsi kädessä filosofisen ajattelun kanssa.

Eilenberger käykin kirjassa läpi paitsi taikuriensa ajatuksia, myös heidän elämäänsä pääpiirteissään. Hän haluaa osoittaa, että filosofia ei ole jokin irrallinen oppiaine tai akateeminen ala, vaan se on kiinteästi yhteydessä jokaisen ihmisen elämään.

– Aina kun illallisella syntyy hyvä keskustelu kysymyksestä, jolla on yleistä merkitystä, se on filosofinen keskustelu. Filosofia kuuluu siis kaikkien elämään. Kysymys kuuluu, mitä teemme sillä.

Eilenberger toteaa, että suurin osa ihmisistä on kiinnostunut filosofiasta, mutta heistä saattaa tuntua vaikealta lähestyä akateemisia julkaisuja. Toisaalta populaarit julkaisut saattavat osoittautua liian triviaaleiksi.

– Kirjoitan ihmisille, jotka ottavat elämäänsä koskevat kysymykset vakavasti ja haluavat ymmärtää, mitä filosofia pystyy heille kertomaan, valaisemaan ja selventämään. Nämä neljä filosofia ovat perusesimerkkejä siitä, mitä filosofialla on tarjottavana ihmisen henkilökohtaiselle olemassaololle.

Neljän filosofin elämän kautta piirtyy myös kuva 1920-luvun Euroopasta, joka kipuilee ensimmäisen maailmansodan jättämien traumojen kanssa ja on samalla ajautumassa uuteen katastrofiin. Aikakausi ei voinut olla vaikuttamatta myös Cassirerin, Heideggerin, Wittgensteinin ja Benjaminin ajatteluun.

– Kirjani näyttää ihmisiä erilaisissa kriiseissä, joista he yrittävät löytää tien uuteen elämään muuttamalla filosofiaansa. Kirjan ytimessä on idea siitä, että kriisi on hyvä asia, ja se voi olla alku jollekin uudelle ja paremmalle. Sama idea on myös filosofian ytimessä.

Tämä on se lohtu, joka Eilenbergerillä on tarjota nykypäivän Euroopalle, joka monessa suhteessa muistuttaa pelottavissa määrin 1920-luvun Eurooppaa.

– 1920-luvulla informaation määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Tuli uusia medioita, kuten radio, ja yhä enemmän ja enemmän informaatiota alkoi levitä entistä nopeammin. Samaan aikaan viralliseen mediaan ei luotettu, koska ensimmäisen maailmansodan propaganda oli vienyt uutisten uskottavuuden. Nykypäivänä kutsumme tätä valeuutisten ongelmaksi, Eilenberger aloittaa.

Toiseksi 1920-luku oli myös globalisaation aikaa. Maailma tuntui pienentyvän, mistä seurasi kulttuurista ahdistusta ympäri Eurooppaa – kuten on käynyt tänäkin päivänä globalisaation kiihtyessä.

Kolmantena samankaltaisuutena Eilenbergerin listalla on ääriliikkeiden nousu. 1920-luvun saksankielisessä Euroopassa sekä äärioikeisto että äärivasemmisto halusivat tuhota Weimarin tasavallan parlamentaarisen demokratian.

– Myös nykypäivänä on vallalla voimia, jotka haluavat heikentää demokratiaamme. Kun perehtyy 1920-lukuun, onkin melkein mahdotonta välttyä ajatukselta, että se on hyvin samanlainen kuin oma aikamme. Silloin on luontevaa kääntyä 20-luvun suurien ajattelijoiden puoleen ja katsoa, voisiko heillä olla jotain sanottavaa nykypäivän ihmisille.

Esimerkiksi Cassirerin ajattelu oli lähestulkoon profeetallista.

Eilenberger kirjoittaa: ”Keskeisiä vaaroja, jotka uhkaavat kaikkia moderneja kulttuureita niiden jokaisessa kehitysvaiheessa, on Cassirerin mukaan ennen muuta kahdenlaisia. Ensimmäiseksi: jokainen kulttuuri on ilmeisen altis taantumiselle, mikä tahansa kulttuurinen edistysaskel voi myöhemmin peruuntua. Ja toiseksi: erityisesti suurten kriisien, jännityksen ja epäselvyyden aikana – kuten vuosina 1922 ja 1923 – on vaarana taantua tulkintamalliin, joka tarjoaa maksimaalisen selkeää järjestystä ja erehtymättömyyttä, kuten tekee erityisesti myyttinen ajattelu.”

– Nykyään pelon politiikka hallitsee isoa osaa julkista keskustelua. Keskeinen merkitys on sillä, miten pelkoon suhtaudutaan poliittisella ja eksistentialistisella tasolla, Eilenberger huomauttaa.

Eli kuten aiemmin todettiin, kriisit voivat johtaa myös hyvään. Vaikka 1920-luvun jälkeen ajauduttiin täysimittaiseen katastrofiin, se ei tarkoita sitä, että nyt kävisi samoin.

Filosofi Eilenberger korostaa utopian, toivon ja uusien alkujen mahdollisuuksia.

– Toisin sanoen se käänne, jonka saksalainen kulttuuri otti 1930-luvulla, ei ollut historiallinen välttämättömyys, jonka oli pakko tapahtua. Se tapahtui, mutta sille ei ollut pakkoa. Meidänkään ei pitäisi nykyajassa ajatella, että katastrofi on vääjäämätön, vaan meillä on muitakin mahdollisuuksia, Wolfram Eilenberger sanoo.

Kirja Suomessa: Mökki on hyvä paikka kirjoittaa

Saksalainen filosofi ja kirjailija Wolfram Eilenberger on opiskellut filosofiaa Suomessa. Hän on myös naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Niinpä Taikurien aika -kirja on kirjoitettu mökillä keskellä suomalaista metsää.

– Se on hyvä paikka kirjoittaa, Eilenberger tuumaa.

Taikurien ajan missiona on näyttää, miksi Wittgenstein, Benjamin, Cassirer ja Heidegger ovat edelleen relevantteja ajattelijoita. Eilenberger sanoo filosofian viimeisten suurten läpimurtojen olevan peräisin heidän ajattelustaan 1920-luvulta.

– Jos minun pitäisi nimetä Wittgensteinia tai Benjaminia vastaava hahmo nykyajasta, niin rehellinen vastaus on, että heitä ei ole. Joskus heitä ilmestyy, ja joskus filosofiassa menee 400 vuotta ilman uutta neroa. Nyt filosofia on pysähtyneisyyden tilassa.

Mitään täydellisyyksiä nämä neljä miestä eivät silti olleet.

– He olivat hyvin hankalia ihmisiä. En ottaisi heistä ketään mukaani autiolle saarelle, siitä tulisi katastrofi. Mutta yritin kirjoittaa kirjan niin, että jokainen henkilöistä piirtyisi esiin terävästi ja tasapuolisesti. Henkilökohtaisesti Wittgenstein on kuitenkin lähimpänä sydäntäni, ja samaistun hänen ajatteluunsa eniten.