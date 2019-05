Tietokirjat: Vanhat kirjeet vievät koskettavalle aikamatkalle kuuluisuuksien ja tavallisten ihmisten elämään uutuuskirjassa

Hyvä herra Lusk, lähetän tässä teille puolet munuvaisesta jonka irrotin yhest naisest, säästin sen teille, toisen paistoin ja söin, aloittaa Viiltäjä-Jackina tunnettu sarjamurhaaja kirjeensä häntä tavoittelevalle katupartion päällikkö George Luskille Lontoossa lokakuussa 1888. Kömpelön kirjeen karmea viesti tulee hyvin selväksi, ja kirjettä seuraa kyseinen munuainen metallirasiassa.

Englantilainen kirjailija Shaun Usher on valinnut kirjaansa Kirjeitä jotka mullistivat maailmaa (Like) 124 kirjettä, joita ovat lähettäneet niin kuuluisuudet ja kuninkaalliset kuin tavalliset ihmisetkin. Mukana on kirjeitä laidasta laitaan: kirjeitä ystävälle, rakkauskirjeitä, anteeksipyyntöjä, hylkäyskirjeitä ja fanipostia.

Visuaalisesti houkuttelevassa teoksessa on kunkin kirjeen jäljennös, suomennos, sekä kirjettä taustoittava selite.

Koskettavimpiin kirjeisiin kuuluu muun muassa löytöretkeilijä Robert Scottin maaliskuussa 1912 etelänavalla kirjoittama kirje vaimolleen Kathleenille. Scott tietää loppunsa pian koittavan, ja on aika sanoa viimeiset sanat: Rakas, kylmyyden vuoksi on hankala kirjoittaa, 55 astetta pakkasen puolella eikä muuta suojaa kuin telttamme, tiedät että olen aina rakastanut sinua...

Järkyttävä on myös kirjailija Virginia Woolfin itsemurhakirje, jonka hän jätti takan reunalle miehensä luettavaksi maaliskuussa 1941. Kirjoitettuaan lyhyessä kirjeessä – jos joku olisi voinut pelastaa minut, se olisit ollut sinä – kirjailija täytti taskunsa kivillä ja laskeutui jokeen.

Kuninkaallisten elämään kurkistaa Kuningatar Elisabet II:n 24.1.1960 päivätty kirje Yhdysvaltojen presidentti Eisenhowerille. Presidentti on vallan ihastunut Elisabetin pieniin pannukakkuihin, joiden salaisen reseptin kuningatar nyt lähettää ohjeiden kera. Taikinaa pitää aineksia lisätessä vispata ahkerasti, hän neuvoo.

Useasti palkittu kirjailija E. B. White päättää vastauksensa lukijakirjeeseen elämänohjeella: Varokaa, ettei tuuli puhalla hattua päästänne. Varokaa, ettei tuuli puhalla toivoa sydämestänne. Älkääkä unohtako vetää kelloanne, sillä huominen on uusi päivä.