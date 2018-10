Tilojen suuruus yllätti sairaala Novan taiteilijat, uudessa sairaalassa voi muun muassa istua laiturilla kaislojen keskellä – neljä tekijää kertoo luontoaiheisista teoksistaan

Keski-Suomen uuteen sairaala Novaan on tilattu taideteoksia 12 taiteilijalta. Taiteilijat asuvat Keski-Suomessa tai ovat keskisuomalaislähtöisiä. Taiteen pohjateemana kulkee keskisuomalainen luonto.

Taiteilijat ovat alkusyksystä lähtien käyneet työmaalla tutustumassa teostensa tuleviin sijoituspaikkoihin.

– Sairaalan tilojen suuruus on saattanut yllättää. Teosten suhteen toisilla taiteilijoilla on ollut alusta lähtien selkeät suunnitelmat, toisilla teos kehittyy prosessina, sairaalan taidekoordinaattori Teija Isohauta kertoo.

Iso mittakaava vaatii myös teoksilta kokoa. Massiivisimmat teokset valmistuvat Tiina Pyykkiseltä julkisivuun, Pasi Karjulalta sisääntuloportaalin ja luentosalin seiniin ja Nora Tapperilta hiljaisuuden tilaan.

Näissä teoksissa on viitteitä tuulesta, veden liikkeestä ja kaislikosta.

Puu esiintyy materiaalina useassa isossa teoksessa. Karjulan ja Tapperin lisäksi Jussi Heikkilä käyttää puuta siipiaiheisessa teoksessaan. Teoksia valmistuu myös muun muassa teräksestä ja alumiinista.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen tekemän päätöksen mukaan sairaalan taidehankinnat rahoitetaan ns. prosenttiperiaatteella. Taiteeseen käytetään noin miljoona euroa.

– Summa ei kokonaisuudessaan mene taideteoksiin vaan paljon on varattava myös kuljetuksiin, asennuksiin ja valaistuksiin, Isohauta sanoo.

Uusien hankintojen lisäksi sairaalaan tuodaan myös teoksia nykyisestä sairaalasta.

– Vanhan sairaalan kokoelma on valtaosaltaan laadukas. Kaikki uuteen sairaalaan tulevat teokset puhdistetaan tarkoin. Meiltä on lähtenyt yksi erä teoksia puhdistettavaksi, ja seuraavaa lastia kootaan.

Sairaalan valmistuttua uudet taidehankinnat osoitetaan osallistavalle, toiminnalliselle taiteelle.

– Se voi tarkoittaa esimeriksi taiteilijan vetämiä työpajoja, teatteria, musiikkia, sairaalaklovneja.

Isohauta on tyytyväinen taiteen roolista uudessa sairaalassa.

– Taide sekä luonto teemoitettuna teoksiin nähdään osana terveydenhuoltoa, ja sairaalassa on myös vahva eettinen painotus kestävään olemisen tapaan. Kokonaisvaltaista tilaa luodaan myös muotoilun keinoin.

Taideteosten asentaminen paikoilleen aloitetaan alkusyksyllä 2020. Uusi sairaala valmistuu loppuvuodesta 2020.

Sairaalan pysäköintitalon ja kuntoutuksen taideteokset ovat vielä päättämättä.

– Katsomme miten budjetti elää ja mitä voimme vielä toteuttaa.

Neljä taiteilijaa kertoo, millaisia teoksia heiltä valmistuu uuteen sairaalaan

Kati Immonen, 48, kuvataiteilija, Turku

"Maalaan työhuoneellani Turussa sairaalaan akvarelleja, minulta tulee kymmenen originaaliteosta. Lähtökohdan määritteli tilaaja: koko sairaalan taiteen teemana on Keski-Suomen kansallispuistot. Olin iloinen kun minulle jotenkin onnekkaan sattuman kautta osui Pyhä-Häkki, ikimetsä, joka sijaitsee Kannonkoskella lähellä perheemme kesämökkiä.

Olen käynyt siellä muutaman kerran luonnosvaiheessa samoilemassa, luonnostelemassa ja palauttamassa mieliin maisemia ja yksityiskohtia.

Teen kahta hiukan erilaista maalaussarjaa. Yhden potilassiiven alempaan kerrokseen tulevissa kuvissa korostuu metsänpohja ja pienet ihmeet kuten naava, käävät, kilpikaarnaiset puunrungot ja alkukesän kukat. Näissä viidessä maalauksessa kesä etenee pikkuhiljaa, väritys muuttuu vähitellen heleän vihreäksi. Toinen viiden maalauksen sarja tulee ylempään kerrokseen ja se on hieman abstraktimpi, viitteellisempi sarja metsämaisemia.

Sairaala Novaan maalaukseni skannataan, tulostetaan ja laminoidaan potilashuoneiden suuriin liukuoviin sekä sisälle potilashuoneisiin. Originaalit jäävät minulle.

Tuntuu tärkeältä yrittää tehdä jotakin sellaista, mitä itse voisin ja haluaisin potilaana katsella. Jotakin upottavan kaunista ja lohduttavaa. En kuitenkaan haluaisi olla liian kepeä – yritän hyväksyä itsenikin osaksi luonnon kiertokulkua. Vaikka toisen sarjan viimeisessä maalauksessa kesä on puhjennut kukkaan, varmaa on, että sen jälkeen tulee syksy ja talvi."

Yuichiro Sato, 39, kuvataiteilija, Laukaa

"Olen kiitollinen, kun minut on kutsuttu Nova-projektiin. Siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia taiteelle. Esimerkiksi idea, että taideteoksia laminoidaan oviin ja seiniin, on uniikki.

Sairaala on puhdasta ja hienostunutta muotoilua. Haluan tehdä taidetta, joka istuu kokonaisuuteen.

Olen yksi vuodeosaston taiteilijoista. Teen kaikkiaan 30 työtä kolmeen kerrokseen, viidestä seitsemään. Prosessi, johon osallistuvat eri alojen ammatti-ihmiset ja taiteilija omalla työllään, on jännittävä. Nova-työ antaa minulle uutta inspiraatiota ja tietoisuutta.

Teosteni teemana on keskisuomalainen luonto.

Kunnioitan luontoa ja piirrän sitä. Voin studiostani mennä luontoon milloin tahansa ja saada sieltä aiheita töihini. En voisi tehdä näitä töitä asumatta täällä Järvilinnassa.

Piirrän nyt viidenteen kerrokseen, jonka teemana on veden ja maan raja, vesilintupesuetta ja pesää. Sain idean sairaanhoitajalta, joka kuvasi vauvaosastoa niin, että huoneessa olevat perheet näyttävät kuin linnuilta pesässään. Piirsin kuudenteen kerrokseen viisi koivua, jotka ovat ainutlaatuisia ja vahvoja. Koivuja on kaikkialla Keski-Suomessa: kansallispuistoissa, metsässä, puutarhassa, kadulla, järven toisella puolella. Näen niissä ihmisten rauhanomaisuutta ja voimaa.

Piirsin puiden latvoja ja oksien haaroja seitsemänteen kerrokseen. Kun katson puiden latvoja, miten ne kurottuvat Suomen laajaa taivasta kohti, saan rohkaisua. Haluan ilmaista tätä tunnetta.

Toivon vilpittömästi, että työni voisivat auttaa ihmisiä. Samoin toivon, että työni olisivat silta, joka yhdistää sairaalan ulkopuolella olevan luonnon sisälle niin, että ihmiset voisivat tuntea olevansa luonnon ympäröiminä, olivat he missä tahansa."

Nora Tapper, 56, kuvanveistäjä, Helsinki

"Teen sairaalan hiljaisuuden huoneeseen tilateoksen Kaislikko. Sairaalassahan on luonnonpuistoteema, ja hiljentymisen tila sijoittuu aktiivisairaalan puolelle, jossa teemana on vesi. Haen työlläni kaislikon tunnelmaa, että kävijä tuntisi kuin istuisi laiturilla kaislikossa.

Teos tulee erilaisista pystyistä laudoista. Työstä tulee iso, pinta-alaltaan useita neliömetrejä, ja se rakentuu saarekkeista. Korkeutta maksimissaan on kolme ja puoli metriä. Mittakaavan suhteutan ihmiseen.

Tuntuu hienolta tehdä teos sairaalaan, otan sen kunniana. Tähän ikään on jo kokemusta sairaalasta, ja sairaala herättää monenlaisia tuntemuksia, siellä eletään pelon, toivon ja kivun keskellä. Hiljaisuuden tila palvelee potilaita, henkilökuntaa ja potilaiden omaisia. Siellä voi vetää henkeä ja hakea voimaa koetuksiinsa.

Minulla on kaksi vuotta aikaa tehdä teos. Olen tehnyt luonnoksen ja nyt teen pienoismalleja ja prototyyppejä. On paljon käytännön asioita ratkaistavana, esimerkiksi missä teen teoksen ja miten se kuljetetaan.

Muistot tiloista, valo ja pimeys sekä sukupolven jatkumo ovat taiteeni teemoja.

Tykkään rakentaa ja veistää, puuhun on helppo tarttua. Materiaalina lämmin puu on läsnä suomalaisen rakentamisen perinteessä, lapsuudenkotini Äänekoskella oli hirsitalo. Koen olevani taiteilijana arkkitehdin ja kuvanveistäjän välissä."

Petri Vainio, 54, sisustusarkkitehti, Helsinki

"Teen sairaalaan valaisinkokonaisuutta. Olen tällä hetkellä teknisten ja rakenteellisten selvitysten vaiheessa. Olen tehnyt piirustuksia ja teen prototyyppejä eli aika klassinen tuotesuunnitteluprosessi on meneillään. Sairaalan kaltaisessa ympäristössä suunnittelussa on paljon huomioitavaa niin huollon kuin potilasturvallisuudenkin näkökulmasta.

Valaisimeni tulevat sairaalan yleisökahvilaan, joka on korkea tila. Yksi mielikuva, mistä lähdin, ovat Istanbulin Hagia Sofian kirkon tosi korkealta riippuvat öljylamppujen ripustimet. Niiden korkea rytmi viehättää. Haen elämyksellistä, esteettistä ja tilallisuuden tavoittavaa ilmaisua. Muotoa, joka ei ole hirveän äänekästä vaan luontevaa.

Sairaalan sisustuksen viitekehyksenä ovat luonnonpuistot ja järven elämä. Valaisinehdotuksessani on kasvien muotoja. Luonto nousee minulla aina esiin jossakin vaiheessa suunnittelua, viimeistään siinä, kun haluan peilata luontoon kuinka pätevää tietoni ja tekemiseni on.

Valaisinten päämateriaalina on maalattu teräs, josta haluan tutkia muutamia ideoita. Olen tehnyt valaisimia muun muassa paloturvallisesta polyesterista viimeksi Amos Rex –taidemuseoon, ja ohutviiluvanerista esimerkiksi OP:n konttoriin Helsingissä.

Olen kotoisin Sumiaisista. Sieltä olen saanut vahvan luontokokemusten pohjan, joka näkyy yhä tekemisessäni. Luonnosta tulee mieleen Alvar Aalto, tärkeä esikuva. Hänellä oli suuri vaikutus ympäristöestetiikkaan ja muotoiluun. Aalto toi orgaanisen viivan moderniin suunnitteluun.

Samoin kuin Aalto, haluan omalta osaltani puolustaa esteettistä ilmaisua ja tunnetta esine- ja ympäristönsuunnittelussa.Ihminen tarvitsee myös esteettisiä kokemuksia voidakseen hyvin."

Uuden sairaalan 12 taiteilijaa ovat: Jussi Heikkilä, Kati Immonen, Naoji Ishiyma, Pasi Karjula, Jaana Kautto, Aino-Kaarina Pajari, Johanna Pisto, Tiina Pyykkinen, Anna Ruth, Yuichiro Sato, Jonna Suurhasko ja Petri Vainio.