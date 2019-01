Toinen taidelaitos Haihatuksen perustajista menehtyi yllättäen syksyllä – Tytär: "Nyt on ison pohdinnan paikka"

Taidelaitos Haihatus elää näennäistä hiljaiseloa tammikuun kovien pakkasten keskellä. Toinen perustajista – Merja Metsänen – menehtyi aggressiiviseen aivosyöpään viime vuoden marraskuussa ja nyt on mietittävä, millainen on tulevaisuuden Haihatus.

Raimo Auvinen, toinen Haihatuksen omaleimaisen hengen alkuperäisistä luojista ja ylläpitäjistä, lepäilee Utopian sohvalla. Tyttäret Jenni Sarolahti ja Anni Auvinen sekä taidelaitoksen sisäpiiriä edustavat kuvataiteilija Virpi Lehto ja myös talon taiteilijana työskentelevä Benjamin Phillips Nozdrachev ovat hekin paikalla.

Jaakko Auvinen, perhettä hänkin, käväisee pikaisesti kahvilla, mutta jatkaa saman tie matkaansa. Kolmas tyttäristä, Ellinoora Auvinen ei ole juuri nyt talossa.

– Äidin lähtö tapahtui niin nopeasti ja yllättäen, että nyt on ison pohdinnan paikka, Sarolahti sanoo.

– Moni asia oli Merjan hanskassa, ja niiden hoito on mietittävä uudelleen.

Toisaalta Haihatus on vahva yhteisö, joka pystyy toimimaan yhtälailla tyynessä kuin myrskyssäkin. Perustajaperheen jäsenistä Jenni Sarolahti on viestinnän ammattilainen, Ellinoora Auvinen kulttuuriasiantuntija ja Anni Auvinen hallitsee Haihatuksen toiminnan pyörittämisen.

– Lisäksi meillä on paljon taiteilijoita ja vapaaehtoisia, Sarolahti sanoo.

– Kesänäyttelyynkin on jo selvät kuviot, koska erillinen kura-ryhmämme on kuratoinut näyttelyä jo neljä kesää ja hoitaa sen ensi kesänäkin.

Edessä on siis isojen muutosten vuosi, jota värittävät Haihatuksen 20-vuotisjuhlat. Jotkut asiat eivät kuitenkaan muutu.

– Haihatus on ylistys rajattomalle taiteelle, Sarolahti tiivistää.

– Tämä on ihmisten kohtaamispaikka.

Vaikka Haihatus seisookin tukevasti omilla jaloillaan, tarvitaan vapaaehtoisia jatkuvasti lisää.

– Erityisesti nyt nojaamme yhteisöön, sekä Haihatukseen että joutsalaisiin. Täällä riittää kaikille kaikenlaista tekemistä ruohonleikkuusta tapahtumien järjestämiseen.

Kiinnostuneet voivat käväistä Haihatuksessa vaikka tänään lauantaina iltapäivällä, kun siellä esitellään toimintaa ja tarjotaan mahdollisuuksia päästä taidelaitoksen sisäpiiriin.

– Ideoimme, mitä voimme tehdä yhdessä ja mitä täällä on tapahtumassa tulevaisuudessa.

Toukokuussa Haihatus järjestää avointen ovien päivän. Silloin kuka tahansa voi käydä katsomassa, mitä yhteisö rakennuksineen pitää sisällään.

Näyttelytoiminnan ohella leimallista Haihatukselle on ollut Utopia-talossa sijaitseva residenssi. Siellä vierailevat taitelijat ovat tuoneet lisää väriä sekä taidelaitokseen että Joutsan kirkonkylän katukuvaan.

– Utopia-talon kohtalo on yksi suuria tulevaisuuden kysymyksiä, Sarolahti sanoo.

– Ylläpitokustannukset ovat suuret, ja olemme miettineet sen myymistä, jos siihen löytyy sopiva yhteistyökumppani.

– Residenssi on Haihatukselle vahvuus, mutta sen pyörittäminen vaatii ympärivuorokautista tavoitettavissa olemista.

Raimo Auvinen muistuttaa, että residenssin säilyminen tavalla tai toisella olisi hyvä asia myös Joutsan kunnan kannalta, sillä residenssitaiteilijat ovat olleet suosittuja vieraita esimerkiksi kouluissa.

– Taitelijat puolestaan ovat pitäneet tätä huippupaikkana, Lehto sanoo.

Haihatuksessa on erinomaiset tilat taiteellisen työn tekemiseen, näyttelyitä on helppo järjestää ja ympärillä oleva taiteilijayhteisö on omiaan lisäämään luovuutta.

– Toiminta ja puitteet ovat valmiina, Sarolahti painottaa.

– Haihatus on ollut monelle taiteilijalle tosi tärkeä paikka koko sen 20-vuotisen olemassaolon ajan. Monet ovat kohdanneet täällä ja jatkaneet yhteistyötä myöhemminkin.

Talon taiteilija Nozdrachev on siinä mielessä poikkeuksellinen residenssitaiteilija, että hän on ollut Haihatuksessa jo vuoden 2017 loppupuolelta saakka.

– Toivon, että toiminta jatkuisi samanlaisena kuin se on ollutkin, Nozdrachev sanoo.

– Katselen rauhassa, mitä täällä vielä tapahtuu.

Osa Nozdrachevin toiveista toteutunee, mutta Haihatus myös muuttuu. Nykytaiteen myötä nykyaika on ollut aina osa taidelaitosta, mutta kenties nyt olisi aika lisätä sähköä ilmaan.

– Kun kävin aikoinani Joutsan lukiota, olin mukana maailman pienimmän tv-kanavan eli Joutokanavan tekemisessä, Sarolahti sanoo.

– Olin siinä toimittajana, ja se oli älyttömän hauska harrastus.

Sarolahden mukaan Haihatus voisi olla samalla tavalla yksi harrastusmahdollisuus joutsalaisille: erilainen, eri-ikäisten ihmisten kohtaamispaikka, jossa voisi tehdä mitä haluaa.

Kaikki ideat ovat tervetulleita, mutta lopullisesti muutoksen tuulet puhaltaa pieni, vapaaehtoisvoimin toimiva kulttuuriyhdistys Haihatuksen Henki ry, joka hallinnoi kaikkea Haihatuksen toimintaa.

Vaan ei Haihatuksen kevät pelkkää miettimistä ole: Merja Metsäsen taidetta esittelevä retrospektiivi on avoinna Haihatustalossa 9.–10.2. ja 16.-17.2. klo 12–16. Ryhmille näyttely on avoinna sopimuksen mukaan muulloinkin.