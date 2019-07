Tolkien-kääntäjä ja muinaista kauhua – pääsymaksuton Finncon järjestetään viikonloppuna Jyväskylässä

Suomen suurin fantasia- ja science fiction -kirjallisuustapahtuma Finncon järjestetään tulevana viikonloppuna jälleen Jyväskylässä, yliopiston L-rakennuksessa. Lähes joka vuosi järjestettävä tapahtuma kerää tuhansia mielikuvituksellisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneita kävijöitä yhteen kolmen päivän ajaksi. Tarjolla on asiapitoisia esitelmiä ja paneelikeskusteluja, sekä leffanäytöksiä, naamiaiset ja iltabileet.

Finnconia järjestetään vuorotellen Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2014.

Teemana tämän vuoden Finnconissa on tekoäly. Tapahtuman työryhmän jäsen ja tiedottaja, jyväskyläläinen Oskari Rantala on mukana järjestelyissä nyt ensimmäistä kertaa. Finnconissa hän on käynyt vuodesta 2007 lähtien.

– Kiirettä tässä on pitänyt, mutta tunnelma tuotannossa on hyvä. Viime kerralla L-rakennus oli ihan täynnä, eiköhän sama toistu tänäkin vuonna, Rantala kertoo puhelimen toisessa päässä.

Tekoäly on yksi scifi- ja fantasiakulttuurin isoja asiakokonaisuuksia. Sen antamia mahdollisuuksia, haasteita ja uhkia pohditaan useammassa paneelikeskustelussa viikonlopun aikana.

– Yksi asiantuntijaesitelmä pohtii sitä, millainen tekoälyn huumorintaju voisi olla. Toisessa käsitellään tekoälyn ihmisoikeuksia tulevaisuudessa, Rantala valottaa.

Kunniavieraita Finnconissa on neljä kappaletta. Kersti Juva on pitkän linjan kääntäjä, joka on tunnettu erityisesti J. R. R. Tolkienin teosten suomentajana. Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin professori Raine Koskimaa puhuu Finnconissa pelikulttuurista ja sen kehityksestä.

Walesilaisen scifi-kriitikko ja -kustantaja Cheryl Morganin kunniavieraspuhe käsittelee robotteja, sekä niiden esiintymistä kirjallisuudessa ennen varsinaisen robotti-sanan keksimistä. Niin ikään saarivaltiosta Jyväskylään saapuva Charles Stross on tunnettu Euroopassa valtavan tuotantonsa ansiosta. Tekstejä on kertynyt niin scifin, avaruusoopperan kuin lovecraftilaisen kauhunkin puolelta.

– On ollut huutava vääryys, että yhtäkään Strossin tekstiä ei ole vielä julkaistu suomeksi. Nyt tilanteeseen tulee muutos, kun ensimmäinen käännös julkaistaan meillä Finnconissa, Oskari Rantala hehkuttaa.

Rantalan oma vinkki tapahtumaan on sarjakuvataiteilija Avi Heikkisen esitelmä Valotusaika-scifidekkaristaan.

– Tutut jyväskyläläiset maisemat on muutettu Heikkisen toimesta valokuvista sarjakuvan ruuduille. Esitelmässä käydään läpi miehen työskentelymenetelmiä ja Valotusajan tarinan rakentumista.

Pääsymaksuton Finncon on ollut sen alusta alkaen. Suurin osa muista suomalaisista Finnconin kokoluokan coneista on maksullisia, mutta niidenkin pääsymaksut pyörivät vain joissain kympeissä. Verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen conien satojen dollarien pääsymaksuihin, pääsee Suomessa varsin helpolla.

– Jos ohjelmasta löytyy yksikin kiinnostava keskustelutilaisuus, kannattaa ehdottomasti tulla paikalle. Minkäänlaisia pääsymaksuja ei siis tarvitse maksaa.

Finncon on osa Jyväskylän Kesää, ja sen rahoittajina toimivat Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Maa ja Ilma ry, Otavan Kirjasäätiö sekä WSOY:n kirjallisuussäätiö. Lisäksi yhteistyötä tehdään tänäkin vuonna lukuisten toimijoiden kanssa.

Finncon Jyväskylän yliopiston L-rakennuksessa perjantaista sunnuntaihin 5. –7. heinäkuuta. Koko ohjelma tapahtuman verkkosivulla osoitteessa 2019.finncon.org.