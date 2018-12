Topmost pyyhältää 55-vuotiskiertueelle – yhtyeen kokoonpano lähes sama kuin 1960-luvulla

Kotimaisen popin veteraaniyhtye Topmost lähtee 55-vuotisjuhlakiertueelle maaliskuussa. Bändi esiintyy lähes samalla kokoonpanolla kuin menestysvuosinaan 1960-luvulla.

Rhythm and bluesin ja soulin saralla liikkuvan Topmostin tunnetuimpiin levytyksiin lukeutuvat Merisairaat kasvot (A Whiter Shade of Pale) ja Näen mustaa vain (Black Is Black). Yhtye perustettiin vuonna 1964.

Tulevan Happy together -kiertueen ensimmäinen konsertti on 13. maaliskuuta Espoon Sellosalissa.

Topmostissa musisoivat Gugi Kokljuschkin (laulu), Harri Saksala (laulu), Kisu Jernström (rummut), Holle Holopainen (basso), Eero Lupari (kitara) ja vuonna 2004 kosketinsoittajaksi tullut Tommi Lindell.