Trubaduuri Topi Sahaa laulattaa mieluummin rakkaus kuin vääryys -Keikka 12.12. Popparissa

Trubaduuri Topi Saha kiertää maata marras-joulukuisella soolokiertueella. Viikonloppuna hän on poikennut kitaroineen ja lauluineen Tampereella.

– Telakalla on aina mukava soittaa. Yleisössä oli pikkujouluhenkisiä juhlijoitakin, mutta kyllä he jaksoivat kuunnella, puhelimen tavoittama Saha tuumailee.

Saha esiintyy keikoillaan sekä yksin että yhtyeensä kanssa.

– Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Onhan se turvallisempaa levätä yhtyeen äänimaton päällä. Toisaalta yksin pystyy vaihtelemaan kappaleita lennosta, olemaan siinä tilanteessa mukana.

Topi Saha on tehnyt neljä albumia. Tuorein, Lopunajan rakastavaiset, ilmestyi keväällä. Levyille on tullut laulaja-lauluntekijämusiikin päälle arvostavien ja folk-fanien suitsutusta, sellaisia radioläpimenojakin on syntynyt kuin Se joka karkuun pääs, mutta isoin suosio Sahaa on vältellyt.

– Kun olin Kaustisen musiikkilukiota käyvä nuori, hartain toiveeni oli tulla marginaalimusiikin tekijäksi. Enpä tainnut tietää, mitä toivoin. Ei minulla olisi nykyään mitään kaupallista suosiota vastaan, Saha naurahtaa.

– Se tuntuu hyvältä, että musiikki on löytänyt kuulijoita orgaanisesti. Keikoilla on ollut vuosien mittaan aina vähän enemmän kuulijoita. Käyrä on siis nouseva, vaikkakin maltillisesti. Jos se kääntyisi laskuun, voisi olla itsetutkiskelun paikka. Että onko tässä mitään järkeä.

Vaikka Topi Saha akustinen kitara aseenaan kulkeekin ja olisi houkutus asemoida hänet Woody Guthrie–Arlo Guthrie-kaltaiseen jatkumoon, onhan isäkin Suomen kansanmusiikkipiirien grand old man Hannu Saha, ei poika varsinaisesti protestifolkkareiden joukkoon lukeudu. Viimeisimmällä levylläkin laulattaa lähinnä rakkaus.

– Laulujen yhteiskunnallisuus on kaksiteräinen miekka. Jackson Browne on kotijumalani. Hänen varhaiset levynsä ovat loistavia, mutta kun hän 80-luvulla rupesi parantamaan maailmaa, huononivat laulut kertalaakista, Topi Saha miettii.

Olettaisi tämän hetkisen maailman kuitenkin tarjoavan viljalti yhteiskunnallisia, poliittisia ja ekologisia laulun aiheita...

– Niinpä, mutta onko laulu paras foorumi käsitellä niitä aiheita? Olen aina pitänyt vähän sen tyyppisestä meiningistä kuin vaikka Bob Dylanilla. Sieltäkin löytyy niitä Masters Of Warin kaltaisia kannanottoja, mutta verhotummin, symbolisemmin.

Topi Saha Jyväskylässä Popparissa 12.12.