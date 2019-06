Säynätsalon kunnantalolla on avautunut Aki Choklat Retrospective -näyttely, joka esittelee jyväskyläläislähtöisen kenkäsuunnittelija Aki Choklatin tuotantoa uran varrelta.

Näyttely on läpileikkaus maailmalla suunnittelevan Choklatin tärkeimmistä töistä. Pääpaino on miesten kenkämalliston ja privé-malliston jalkineissa, joissa on nähtävissä historiallisia vaikutteita kuitenkin eteenpäin suuntautuvalla tyylillä.

Mukana on myös uudelleen tehty versio ensimmäisestä kengäksi valmistuneesta suunnittelutyöstä. Se on valmistettu Choklatin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, suutari Mark Emmetin kanssa, kuten useat näyttelyn kengistä. Christian Trippe on vastannut Choklatin kenkämerkin graafisesta ilmeestä alusta alkaen.

Näyttelyssä paljastetaan myös uusi kenkämalli, joka sai inspiraationsa suunnittelijan suomalaisista juurista.

"Filosofiaani kuuluu, että teen tuotteita, jotka työllistävät ja kestävät. Varsinkin kun on kotoisin Suomesta, ymmärtää, että luonto on yksi arvokkaimmista asioista, mitä meillä on", suunnittelija on luonnehtinut.

Suomalais-marokkolaisessa perheessä kasvanut Choklat piirsi kenkiä jo pikkupoikana. Hän lähti kuitenkin lukion jälkeen opiskelemaan Yhdysvaltoihin tähtäimenä diplomaatin ura. Choklat työskenteli senaattorin avustajana ja sen jälkeen yksitoista vuotta American Expressin palveluksessa. Choklat muutti New Yorkiin ja alkoi myydä kenkämallejaan SoHon katumarkkinoilla 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 2000 hän päätti osallistua jalkineiden suunnittelukurssille maailmankuulussa Central Saint Martinsissa Lontoossa. Tästä sai alkunsa hänen ensimmäinen kenkämerkkinsä Jubaki.

Vuonna 2003 Choklat hyväksyttiin Lontoon Royal College of Artiin, jossa hän opiskeli miestenvaatteiden suunnittelua ja keskittyi erityisesti jalkineisiin. Choklat perusti omaa nimeään kantavan merkin. Ensimmäinen kenkä, teräväkärkinen derby mokkanahkaisella rusetilla, oli tärkein inspiraatio Aki Choklat -mallistolle, jota hän on tuottanut siitä lähtien.

Choklat on opettanut kenkäsuunnittelua alan oppilaitoksissa muun muassa Britanniassa, Italiassa ja edelleen Detroitissa.

Myös Firenzessä asuva Choklat toimii myös trendiennustajana ja on julkaissut muotiin liittyviä kirjoja.

Kotimaassa Choklat on suunnitellut kymmenen vuoden ajan jämsäläiselle Huopaliike Lahtiselle. Toinen näyttelyn huoneista on omistettu yhteistyölle, esillä on malleja aina ensimmäisistä yhteistyömalliston tuotteista uusimpiin luomuksiin.

Näyttely on avoinna 18.8. saakka päivittäin klo 12–17, tiistaisin suljettu. Pääsymaksu sisältyy kunnantalon pääsymaksuun 8 € (lapset ja ryhmät yli 5 hlö 4 €/hlö).