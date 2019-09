Tunteet leiskuvat Galleria Kivipankissa Koillis-Pirkan taidenäyttelyssä – katso kuvat

Koillis-Pirkan taidenäyttely Feelings – tunteita on esillä Jämsässä, Galleria Kivipankissa syyskuun loppuun saakka. Neljän seuran, Koillisen Hämeen Kuvataideseura Värinän, Mäntän Taideseuran, Ruoveden Taideyhdistyksen ja Virtain Taideyhdistyksen yhteisnäyttelyn järjestämisvastuu kiertää vuosittain paikkakuntien kesken.

– Tämä on monipuolinen, värikäs ja kiinnostava kokonaisuus. Yli 120 teosta ja yhteensä 67 taiteilijaa, joista osa on ammattilaisia. Teemaa, eli tunteita, on tulkittu monin eri tavoin ja tekniikoin, kertoo jämsäläisen Värinän sihteeri Pirkkoliisa Suominen.

Näyttelyn jurytyksestä vastaa Olga Malytcheva.