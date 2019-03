Tuntemattomat tulevat esityksen jälkeen halaamaan – Matti Nykäsestä kertova monologi vierailee Jyväskylässä

Matti Nykäsestä kertova monologinäytelmä Matti Nykänen – Hyppy sumuun vierailee tiistaina Jyväskylässä. Kyseessä on Tatu Mönttisen kirjoittama ja näyttelemä dokumentaarinen esitys, jonka on ohjannut Seppo Honkonen. Monologia on esitetty eri puolilla Suomea jo noin 25 kertaa.

Keskisuomalaisen arvion mukaan "työryhmä onnistuu kaivamaan kohujen alta esiin ihmisen, jonka hiljainen viisaus pääsee esiin mölinän vaiettua".

Monologia esitettiin syksyllä Helsingissä, ja tänä vuonna alkoi 30 esityksen kiertue. Esityksiä on eri puolilla Suomea ja lisäksi Tukholmassa, Espanjassa, Portugalissa ja Luxemburgissa.

Perjantaina Mönttinen tavoitettiin puhelimeen juuri Luxemburgin lentoasemalta.

– Kyllä täällä kovasti tykättiin ja oltiin liikuttuneita. Taisi olla ensimmäinen suomenkielinen teatteriesitys Luxemburgissa vuosikausiin, Mönttinen kertoi.

Tammikuussa käynnistyneen kiertueen alkumetreille osui pysäyttävä tapaus: näytelmän aihehenkilö Matti Nykänen kuoli.

– Se tuli tietysti shokkina.

Työryhmä pohti jatkoa.

– Tultiin siihen tulokseen, että kyllä me voidaan jatkaa. Koimme, että esitys on Matin muistoa kunnioittava vaikka käsittelee myös hänen elämänsä vaikeita hetkiä.

Myös näytelmän muuttamista suunniteltiin, mutta lopulta siihen tehtiin vain hyvin kosmeettisia päivityksiä.

Palaute on ollut ainakin pääosin hyvin myönteistä. Kritiikeissä on useimmiten pidetty – ja yleisö on monta kertaa reagoinut tavalla, joka ei ole Mönttiselle tullut aiemmin kovin tutuksi, vaikka näyttelijänuraa on takana jo aimo tovi.

– Onhan se ollut yllättävää, että tuntemattomat ihmiset tulevat esityksen jälkeen halaamaan! Vastaanotto on ollut yleensä ottaen hyvin lämmin, tullaan kyynelsilmin kättelemään ja kerrotaan omia muistoja Matista.

Jyväskylässä nähdään tällä tietoa kaksi esitystä. Ensimmäinen on tiistaina 2. huhtikuuta. Se myytiin etukäteen nopeasti loppuun, ja toinen esitys sovittiin toukokuun alkuun.

Jyväskylä on Matti Nykäsen kotikaupunki, ja sen vuoksi Mönttinen pitää tiistain esitystä erityisenä.

– Odotan tosi kovasti Jyväskylän esitystä, ja vastaanotto jännittää. Paikalla saattaa olla Matin ystäviä, sukulaisia ja muita Matti-tietäjiä.

Matti Nykänen – Hyppy sumuun -monologin kiertue jatkuu näillä näkymin ainakin syksyyn. Viimeinen sovittu esitys on Lahdessa 18. syyskuuta.

Entäs sitten?

– Tämä elää niin pitkään kuin on keikkakysyntää. Ei ole mitään takarajaa asetettu.

Jyväskylän ensi tiistain esitykseen oli perjantaina vapautunut muutamia paikkoja.

Arvio viime syksyn Helsingin-esityksestä on kiittävä.