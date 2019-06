Tuore teatteriarvio juhannusaatolta: Ränssin Kievarin musiikki-ilottelu valloitti katsojat

Ränssin Kievarin kesäteatteri

Maitolavan Madonnat

Kantaesitys 21.6.2019 Ränssin kievarissa

Elvis elää, ja vahvasti! Kuninkaan lantio keinuu ja ääni on melkein yhtä samettinen kuin ennen muinoin.

Ihmeitä siis tapahtuu, ainakin Ränssin Kievarin kesäteatterissa, jolla onkin pitkät perinteet. Ensimmäinen kesänäytelmä oli Minna Canthin Roinilan talossa, joka esitettiin jo 30 vuotta sitten. Tänä suvena on vuorossa Jonna Ortjun käsikirjoittama ja ohjaama Maitolavan Madonnat.

Näytelmän tapahtumapaikkana on kyläpahanen, jonne entinen laulutähtönen on palannut baaria emännöimään. Lemmensotkut ja tahottomat kommellukset, mustasukkaisuus ja ystävyys kiertyvät tuttujen sävelmien siivittäminä suloiseksi sekamelskaksi. Ja yleisö tykkää!

Elviksen ja laululintusen ohella lavalla pyörähtelevät tarmokas opettajatar, kultakurkkuinen nokisutari ja vastikään Pentinkylälle saapunut hieman estyneen oloinen kirkonmies. Ja onhan siellä tyttökaksikko (Milena Suvas ja Oona Heikkinen), jolta käy laulu ja tanssi. Svengaavasta menosta vastaa kerrassaan mainio livebändi, NAMU.

Tarina ei sinänsä ole ihmeellinen eikä kummoisia draaman kaaria synny. Sen vastapainoksi näyttämöllä on lavakarismaa ja laulutaitoa vaikka toisille jakaa. Teijo Lindström, notkea nuohooja, on vuoden 2017 tangokuningas. Saman vuoden tangoprinssi Markku Uhlbäck on heittäytynyt kesäpastoriksi. On ilo kuulla puhdasäänistä musisointia, jolle bändi takoo vankan pohjan.

Eivätkä miehistä kisaavat madonnat jää tulkinnassa jälkeen. Jonna Ortjun musiikillinen osaaminen on ilmeikästä ja Meiju Suvaksen käheänseksikäs ääni istuu joukkoon mainiosti. Mikä parasta: työryhmästä paistaa vilpitön heittäytyminen ja esiintymisen ilo.

Täytynee todeta, että kesäteatteri on ihan oma lajinsa ja kesäteatterin ystävät ovat oma heimonsa. Kun uhkaava ukkosmyrsky ei tullutkaan, saattoi Ränssin ensi-iltayleisö antautua ennakkoluulottomasti musiikilliseen lemmenleikkiin, joka kuljetti juonta pelottomasti Gloria Gaynorista Juha Watt Vainioon ja Dirlandaasta tiputanssiin.

Juhannusilta oli mitä herttaisin.

Käsikirjoitus & ohjaus: Jonna Ortju. Koreografia: J. Ortju & työryhmä. Musiikki/ NAMU: Mariam Vainio, Juuli Kaukinen, Laura Helander, Sanna-Mari Savolainen/Hanna Turunen, Karoliina Laukola. Äänitarkkailija: Asko Luomala. Lavastus & puvustus: työryhmä. M. Suvaksen assistentti: Siiri Suonuuti-Lintumäki. Rooleissa: Meiju Suvas, Jonna Ortju, Teijo Lindström, Markku Uhlbäck sekä Milena Suvas & Oona Heikkinen ja Marko Kostiainen & Petri Mäkelä.