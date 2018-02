Turun Taru sormusten herrasta lähes loppuunmyyty jo ennen ensi-iltaa

Turun kaupunginteatterin Taru sormusten herrasta -näytelmä aloittaa esityskautensa lähes loppuunmyytynä. Nelituntisen näytelmän ensi-ilta on 15. helmikuuta. Kevään viikonloppuesitykset on jo varattu täyteen. Yhteensä lippunsa on varannut jo noin 17 000 katsojaa.

Klassisesta hyvän ja pahan taistelusta kertovan Taru sormusten herrasta -näytelmän ohjaa kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki. Sami Keski-Vähälä on tehnyt teatterin käyttöön uuden dramatisoinnin J.R.R. Tolkienin 1950-luvulla julkaistusta fantasiatrilogiasta.

Dramatisointi pohjautuu erityisesti kirjasarjaan, Keski-Vähälä sanoo.

– Peter Jacksonin elokuvaversio on mielestäni taistelukeskeinen, jopa sotaa ihannoiva. Tolkienin kirjasta puolestaan välittyy optimismi ja ajatus, että pienillä käsillä voi tehdä suuria asioita, Keski-Vähälä sanoo.

Taru sormusten herrasta on esitetty Turun kaupunginteatterissa myös kerran aikaisemmin, vuonna 1987. Teosta on esitetty suomalaisissa ammattiteattereissa varsin harvoin. Teatterin tiedotuskeskuksen Ilona-esitystietokanta listaa Turun lisäksi vain Ryhmäteatterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin versiot.

Taru sormusten herrasta jatkaa kaupunginteatterin ohjelmistossa syksyllä. Esityspäivät julkistetaan maaliskuussa.