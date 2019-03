Tyhjiön tehokaksikko Salmenperä–Heikkilä lähti Jussi-gaalasta kädet täynnä patsaita

Tyhjiö-elokuvan Aleksi Salmenperä ja Samu Heikkilä olivat perjantai-illan Jussi-gaalan juhlituimmat tähdet. Elokuva voitti pystin parhaasta elokuvasta vain hetki sen jälkeen, kun Salmenperä oli käynyt lavalla noutamassa parhaan ohjauksen Jussi-palkinnon.

Lisäksi Tyhjiö voitti parhaan äänisuunnittelun ja leikkauksen palkinnon. Äänisuunnittelusta vastasi Tuomas Klaavo ja leikkauksesta Heikkilä.

Duo Salmenperä–Heikkilä vei mennessään myös ensimmäistä kertaa Suomessa jaetun Nordisk Film -palkinnon. 20 000 euron tunnustuspalkinnon lahjoitti Nordisk Film -säätiö.

– Näiden kahden yksilöinäkin taitavan tekijän vuosia jatkunut yhteistyö on Tyhjiön kohdalla tehnyt monesta mahdottomasta asiasta mahdollisen, palkintoperusteluissa kuvaillaan.

Viimeisimmässä kiitospuheessaan Salmenperä kutsui Tyhjiötä "hienhajuiseksi palapeliksi", ja hän ajatteli omistaa palkinnon kaikille tee se itse -elokuville.

– Tehkää ihan itse, se varmasti kannattaa, hän lausui lavalla.

Tyhjiö oli otsikoissa ennen julkaisuaan, sillä elokuvan tuotanto aloitettiin ilman rahoitusta.

Cheekin elämästä kertova elokuva voitti ylei

söäänestyksen

Parhaan elokuvan yleisöäänestyksen suurimman äänisaaliin kahmi räppäri Jare "Cheek" Tiihosen elämästä kertova Veljeni vartija. Yleisö valitsi suosikkinsa vuonna 2018 teatteriensi-iltansa saaneista kotimaisista elokuvista.

Veljeni vartija ei ollut ehdolla Jussin saajaksi missään ammattilaisraadin kategorioista, joten yleisöäänestyksen tuoma kunniakirja jäi sille illan ainoaksi palkinnoksi.

Pääosanesittäjistä palkinnot menivät Oman maan Oona Airolalle ja Ihmisen osan Hannu-Pekka Björkmanille. Naissivuosan palkinnon sai Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja -elokuvassa näytellyt Satu Tuuli Karhu, ja miessivuosan Jussilla palkittiin Paavo Kinnunen roolistaan Suomen hauskimmassa miehessä.

Elämäntyöstä annettavan Betoni-Jussin kävi noutamassa näyttelijä Hannele Lauri, joka lupasi erityisesti koiransa Nancyn olevan mielissään omistajansa tuliaisista.

– Tämän nimi on Jussi ja tämä on tehty betonista. Tätä me ei heitetä pois, tämä jää meille, hän ennusti sanovansa koiralleen kotiin päästyään.

Vuoden 2018 kotimaisten elokuvien Jussi-palkitut:

– Paras elokuva: Tyhjiö (tuottaja Aleksi Salmenperä)

– Paras ohjaus: Aleksi Salmenperä (Tyhjiö)

– Paras naispääosa: Oona Airola (Oma maa)

– Paras miespääosa: Hannu-Pekka Björkman (Ihmisen osa)

– Paras naissivuosa: Satu Tuuli Karhu (Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja)

– Paras miessivuosa: Paavo Kinnunen (Suomen hauskin mies)

– Paras käsikirjoitus: Kirsikka Saari (Hölmö nuori sydän)

– Paras kuvaus: Aarne Tapola (Juice)

– Paras musiikki: Sanna Salmenkallio (Yrittäjä)

– Paras äänisuunnittelu: Tuomas Klaavo (Tyhjiö)

– Paras leikkaus: Samu Heikkilä (Tyhjiö)

– Paras lavastussuunnittelu: Antti Nikkinen (Oma maa)

– Paras pukusuunnittelu: Susse Roos (Juice)

– Paras maskeeraussuunnittelu: Riikka Virtanen (Juice)

– Paras dokumenttielokuva: Yrittäjä (ohjaaja Virpi Suutari, tuottajat Joonas Berghäll ja Satu Majava)

– Paras lyhytelokuva: Star Shaped Scar (ohjaajat Virva Kunttu ja Vuokko Kunttu)

– Yleisön suosikki: Veljeni vartija (ohjaaja JP Siili)

– Elämäntyöpalkinto Betoni-Jussi: Hannele Lauri

– Nordisk Film -palkinto: Aleksi Salmenperä ja Samu Heikkilä