Unelmat toteutuivat ja melkein tuhoutuivat – Twisted Sisterin laulaja Dee Snider sanoo, että 1980-luvun vauhtivuodet muuttivat häntä ihmisenä

Dee Snider ei halua, että hänen ihonsa palaa. Niinpä hän kysyy puhelimessa, montako pulloa aurinkorasvaa hänen tulisi pakata Suomen-vierailulleen. Joulukuinen Suomi kun on tunnettu auringosta ja lämmöstä.

Sniderilla on vitsi herkässä, ja elämä hyvää ja kiireistä. Twisted Sister -yhtyeen laulajana tunnettu Snider on julkaissut tänä vuonna uuden sooloalbumin ja tekee ahkerasti keikkoja. Lauantaina hän saapuu Lahden Messukeskukseen Rockin Lahti -tapahtumaan.

Muualla Suomessa Sniderin vankkaan ääneen voi törmätä joillakin Raskasta joulua -kiertueen paikkakunnilla.

Villeistä meikeistä ja hiuspehkoista tunnettu Twisted Sister nousi hard rockin jätiksi 1980-luvun alussa. Sokka lähti irti viimeistään Stay Hungry -albumilla (1984), joka sisälsi suuret hitit We’re Not Gonna Take It ja I Wanna Rock.

Twisted Sister esiintyi huippuaikoina myös Suomessa, Alavuden Rantarockissa 1986. Seuraavana vuonna yhtye hajosi. Menestyksekäs ajanjakso oli lyhyt, mutta kiihkeä.

Kun Sniderilta kysyy, millaisena hän nyt näkee 1980-luvun, hän miettii hetken. Vastaus on yllättävän rehellinen. Aika ei ole saanut lauluntekijää nostalgiseksi.

– Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, ja se muuttaa ihmistä – harvemmin parempaan suuntaan. Julkisuus ja raha tekivät minusta kusipään. Unelmat toteutuivat, mutta sitten oma käytökseni alkoikin tuhota niitä. Vuosikymmen alkoi vahvasti, mutta loppupuolella melkein erosimme vaimoni kanssa. Tuhlasin kaikki rahani. 1980-luku oli vuoristorataa, mutta selvisin siitä ja viisastuin.

Sniderin mukaan yhtye hajosi, koska bändin jäsenet ”olivat toistensa kurkuissa kiinni”.

– Nyt kaikki se näyttää tyhmältä, mutta kun on parikymppinen, täynnä testosteronia ja osa porukasta käytti lisäksi päihteitä, asioita tapahtui. Mutta palasimme myöhemmin soittamaan yhdessä. Olemme ystäviä, ja itse asiassa viime torstaina söin illallista (yhtyeen kitaristien) Eddie Ojedan ja Jay Jay Frenchin kanssa.

Twisted Sisterin vihaisen nuoren miehen laulu We’re Not Gonna Take It on elänyt vahvasti omaa elämäänsä. Yhdysvalloissa esimerkiksi opettajat ovat käyttäneet kappaletta omana tunnuslaulunaan vastustaessaan kouluihin kohdistuvia leikkauksia.

Myös presidentti Trump ehti soittaa laulua presidentinkampanjassaan. Snider kertoo, että hän oli alun perin antanut Trumpille luvan käyttää kappaletta, mutta muutti sitten mielensä.

– Olimme tutustuneet Trumpin kanssa hänen Diili-ohjelmassaan. Ystävien kanssa en kuitenkaan puhu politiikasta, uskonnosta tai urheilusta. Se on sääntö. Mutta kun Trump alkoi puhua näistä asioista presidentiksi pyrkiessään, huomasin, että emme ole samaa mieltä. Ihmiset luulivat, että tuen hänen politiikkaansa. Siksi soitin hänelle, ja hän lopetti heti laulun käyttämisen.

Snideria ihmetyttää, miksi amerikkalaiset ultrakonservatiivit haluavat soittaa laulua, joka kertoo kaikkien ihmisten vapaudesta valita.

– Se alkaa sanoilla ”meillä on oikeus valita”.

We’re Not Gonna Take It kuulostaa nykykuuntelijan korvissa varsin kiltiltä, mutta vielä 1980-luvulla sitä pidettiin turmelevana. Neljä Washingtonin vallanpitäjien vaimoa, muun muassa senaattori Al Goren vaimo Tipper Gore, perusti ryhmän vastustamaan lapsille ja nuorille haitallista, siveetöntä musiikkia. Ryhmä kokosi Filthy Fifteen -listan, jolle päätyi Twisted Sisterin lisäksi muun muassa Princen, Madonnan ja AC/DC:n musiikkia. Niin kutsutut Washigntonin vaimot ajoivat albumeille ikärajamerkintöjä ja varoitustarroja.

Snider oli yksi lauluntekijöistä, jotka puolustivat senaatin kuulemisessa muusikoiden oikeutta ilmaista itseään.

Tarrat tulivat, mutta eivät aivan siinä laajuudessa kuin Washingtonin vaimot olisivat halunneet. Tarrojen on lisäksi arveltu vain lisänneen innostusta hankkia ”haitallisia levyjä”.

Snider julkaisi tänä vuonna uuden albumin For the Love of Metal. Sen kappaleissa Snider tuntee päässeensä taas asian ytimeen. Levy syntyi rakkaudesta lajiin, edes levytyssopimusta ei aluksi ollut.

– Olen aina ollut metallimies, ja haluan pysyä sellaisena. Jossain vaiheessa aloin miettiä, millaista musiikkia tekisin uusille yleisöille. Tunsin imitoivani nuorempia tekijöitä. Halusin tehdä metallilevyn, mutta en vanhaan malliin.

Hatebreed-yhtyeestä tuttu Jamey Jasta ryhtyi tuottajaksi, ja Snider sai levylle muusikoita muun muassa Disturbed- ja Lamb of God -yhtyeistä.

Lahden-konsertissa Snider tulkitsee sekä vanhoja Twisted Sister -hittejä että uutta soolomateriaaliaan.

– On hienoa, että minulla on pitkästä aikaa mahdollisuus soittaa uutta musiikkia.

Nykymaailman menossa Snideria risoo se, että rockin hoetaan kuolleen.

– Se suututtaa minua. Ne, jotka näin sanovat, eivät käy klubeilla kuuntelemassa bändejä, vaan tunkevat päänsä takamukseensa.

– Ei saa ajatella, että vain ennen oli hyvin. Meidän vanhojen rokkarien on autettava uusia tulokkaita. Heitä on kannustettava ja rohkaistava.

Rockin Lahti Messukeskuksessa 8.12. Mukana Dee Snider, Pelle Miljoona Oy ja Peer Günt.