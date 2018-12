Useiden klassikkokappaleiden sanoittaja Norman Gimbel kuoli

Useita hittikappaleita sanoittanut yhdysvaltalainen Norman Gimbel on kuollut, kertoo BBC. Uransa aikana niin Oscarilla kuin Grammyllakin palkittu Gimbel kuoli 91-vuotiaana joulun alla.

Gimbelin tunnetuimpia sanoituksia on Killing Me Softly with his Song, joka nousi listahitiksi Roberta Flackin laulamana. Kappale toi Gimbelille Grammy-palkinnon vuonna 1973. Suomenkielisen version Jokainen päivä on liikaa sanoitti Juha Vainio.

Gimbel sanoitti myös suositun Onnen päivät (Happy Days) -tv-sarjan tunnuskappaleen ja teki englanninkieliset sanat brasilialaiseen bossa nova -klassikkoon The Girl from Ipanema (portugaliksi Garota de Ipanema).

Vuonna 1979 hän sai yhdessä säveltäjä David Shiren kanssa parhaan alkuperäislaulun Oscarin kappaleesta It Goes Like It Goes elokuvassa Norma Rae.