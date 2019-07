Uudet vetäjät saanut Kihveli soikoon -festivaali keräsi helteisenä perjantaina Hankasalmen asemalle yli 1000 ihmistä – katso kuvasarja festaritunnelmasta

Hankasalmen asemalla jo 24. kertaa järjestettävä Kihveli soikoon -festivaali keräsi perjantaina teltan täyteen väkeä.

– Näyttää siltä, että tämän illan osalta kaikki noin 1100 lippua myydään loppuun. Eilistä Drag-leidit lavalla -showta oli katsomassa noin 300 ihmistä, kertoi toinen tämän vuoden festivaalin johtajista Maija Nousiainen.

– Torstain viimeisenä biisinä kuultu Queenin Show Must Go On oli pysäyttävän kaunis. Itku tuli, kertoi tapahtuman järjestämisessä monena vuonna mukana ollut Hanna Emaus.

Muutoksen tuulet puhaltavat Kihveleillä, sillä läpi festivaalin historian taiteellisena johtajana toiminut Werner Bros -yhtyeen primus motor Jari Tuukkanen on luopunut vetovastuusta.

– Järjestelyt ovat sujuneet kaiken kaikkiaan hyvin ja on ollut aivan mahtavaa hypätä täysin pystymetsästä tekemään jotain näin ainutlaatuista ja hienoa. Täällä ollaan ihmisiä ihmisille, kertoi Helsingissä kulttuurituottamista opiskeleva Nousiainen.

Nyt “kaikesta muusta” vastaavan Nousiaisen aisaparina sekä itse tapahtuman taiteellisena johtajana on Hankasalmella Hankaus-baaria pyörittävä, YUP-yhtyeen entinen basisti Valtteri Tynkkynen.

Kihveliteltan lava oli siirtynyt toiselle puolelle, ja makasiinirakennuksessa ei tämän vuoden perjantaina ollut ohjelmaa, vaan Hankasalmen kunnan kutsuvierastilaisuus. Illan ohjelman avasi bluesia ja cover-kappaleita muun muassa HIMiltä soittanut Elias Kahila ja Samuli Erkkilä -duo. Seuraavana vuorossa oli sielukas nuori blueslaulajatar Ina Forsman yhtyeineen, Jarkko Martikainen & Luotetut miehet sekä viimeisenä kuultava Riku Nieminen & Juice Originals.

– Kyllähän se kiinnostaa, kun melkein koko vanha Grand Slam on paikalla. Olemme aina diganneet Juicen tuotantoa, Juice-leffa on nähty ja itse olin katsomassa Juicea jo Tuuliajolla-risteilyllä 1980-luvulla Mikkelin satamassa, kertoivat Jyväskylästä saapuneet Jari Heino ja Pirkko Heinänen.

Heino ja Heinänen muistelivat olleensa Kihveleillä aiemmin parisen kertaa.

– Lättähattu-junalla tultiin. Tämä on sellainen leppoisa kyläjuhla, jossa fiilis on aina miellyttävä, he kertoivat.

Lähtökohtaisesti skiffle-musiikin tapahtumaksi perustettu Kihveli soikoon tarjoaa tänä vuonna pyykkilaudoilla, narubassoilla ynnä muilla itse tehdyillä soittimilla soitettua musiikkia tänä vuonna lähinnä lauantaina, kun tapahtumassa esiintyvät isäntäbändi Werner Brosin lisäksi muun muassa efektein varustettuja pyykinkuivaustelineitä kilkutteleva Cleaning Women sekä houkkiovuorelainen, banjoin ja huuliharpuin varustettu roots-nelikko Mount Fool. Lauantai-illan päättää perinteisemmin eväin esiintyvä Sir Elwood Trio.

– Tapahtumasta on saatava kannattava ja esiintyjien on oltava houkuttelevia, mutta alkuperäinen idea on mukana, summasi Nousiainen perjantaina alkuillasta.

Arvio Kihveli soikoon -festivaalin perjantain annista on luettavissa sunnuntain Keskisuomalaisesta.