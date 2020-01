Artistitulokas Billie Eilish putsasi pöydän Grammy-palkintojen jakotilaisuudessa. Eilish voitti yhteensä viisi Grammya: parhaan uuden artistin, vuoden laulun, vuoden levyn ja vuoden levytyksen palkinnot. Lisäksi palkinto tuli vuoden pop-albumista.

Vuoden laulun Grammylla palkittiin Bad Guy -hitti. Palkinto jaetaan kappaleen tekijöille, ja Eilish sai sen yhdessä veljensä Finneas O'Connellin kanssa. Bad Guy palkittiin myös vuoden levytyksenä, eli esittäjälle ja tuottajalle suunnatulla palkinnolla.

Bad Guy jätti parhaan laulun kategoriassa taakseen esimerkiksi Lady Gagan, Taylor Swiftin ja Lana Del Reyn kappaleet.

– Kasvoin aikuiseksi kuunnellen teitä kaikkia, Eilish sanoi muille ehdokkaille noustuaan lavalle noutamaan vuoden laulun palkintoa.

O'Connell puolestaan kertoi sisarusparin tehneen musiikkiaan makuuhuoneessa.

– Teemme niin edelleen. Joten tämä palkinto on kaikille nuorille, jotka istuvat makuuhuoneissaan tekemässä musiikkia – saatte jonakin päivänä tällaisen, O'Connell hehkutti.

Muista gaalan voittajista mainittakoon entinen Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Michelle Obama. Hän pokkasi parhaan äänikirjan palkinnon Becoming-omaelämäkerrallaan.

Eilish sementoi suosionsa netissä

Vuoden levyn ja parhaan pop-albumin Grammyt tulivat Eilishin esikoisstudiolevystä When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

18-vuotias laulaja ja lauluntekijä oli ehdolla kuudessa kategoriassa. Ohi meni ainoastaan parhaan pop-sooloesityksen sarja, jossa Eilish oli ehdolla niin ikään Bad Guysta. Parhaasta pop-sooloesityksestä palkittiin Lizzo kappaleesta Truth Hurts.

Eilishin studioalbumi julkaistiin maaliskuussa, mutta suosionsa hän oli sementoinut jo aiemmin julkaisemalla omaleimaista musiikkiaan netissä. Esimerkiksi Bad Guy -kappaletta on kuunneltu pelkästään suoratoistopalvelu Spotifyssä yli miljardi kertaa.

Aiemmin tammikuussa julkistettiin, että Eilish esittää seuraavan James Bond -elokuvan tunnuskappaleen. Näin Eilish asettuu samaan tähtikaartiin muiden Bond-tunnuskappaleiden esittäjien, kuten Adelen, Tina Turnerin, Madonnan ja Louis Armstrongin, kanssa.

Musiikkialan vuotuinen Grammy-palkintogaala järjestettiin Yhdysvaltojen Los Angelesissa. Palkintosarjoja on useita, joista arvostetuimpia ovat vuoden albumi, vuoden levytys, vuoden laulu sekä paras uusi artisti.

Grammyt jaettiin nyt 62. kerran. Palkinnot jakaa yhdysvaltalainen musiikkiammattilaisten Recording Academy -yhdistys.

Lähteenä myös AFP ja CNN.