Uutisen takana: Kulttuuritalo vai autiotalo? – Villa Rana tarvitsee viipymättä liikahduksen eteenpäin

Kulttuuritalo Villa Ranan toteutuminen siirtyy jälleen, kertoi tämänviikkoinen uutinen, joka tuskin yllättää enää ketään. Alunperin käyttäjien piti päästä taloon tämän vuoden alusta, sitten tänä syksynä, nyt puhutaan jo aikaisintaankin vuodesta 2020. Tilapäinen viivästyminen näyttää muuttuvan pysyväksi asiaintilaksi. Tällä hetkellä talon tulevaisuus on avoin.

Kerrataan lyhyesti tapahtumat tähän asti: Kiinteistöyhtiö Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt osti vuonna 2016 kulttuurihistoriallisesti merkittävän, Seminaarinmäellä sijaitsevan Villa Ranan Suomen Yliopistokiinteistöiltä. Samalla kiinteistöyhtiö osti myös Rehtoraatin ja Parviaisen talon.

Uuden omistajan tavoitteena oli tehdä Villa Ranaan muutos- ja korjaustöitä, jotta tulevat vuokralaiset, viisi kulttuuritoimijaa, pääsisivät asettautumaan taloon. Remonttia varten tarvittiin tontille kaavamuutos, sillä aiottu käyttö poikkesi kaavassa asetetusta yliopiston opetustoiminnasta.

Myyjä ja ostaja hakivat kaavamuutosta ja asia käsiteltiin kaupungin kaavoituksessa. Kaupunkirakennelautakunta oli valmis elokuussa 2018 lyömään lukkoon kaavan. Asiaa pidettiin läpihuutojuttuna, mutta tapahtui yllätys: juuri ennen kokousta kaavamuutoksen hakijat vetivät asian pois käsittelystä.

Hämmentävää oli, että kaavamuutos oli ollut tavalliseen tapaan julkisesti nähtävillä, mutta uusi omistaja ei ollut tuona aikana reagoinut asiaan millään tavalla.

Kaavamuutoksen vetäminen asialistalta johtui ennen muuta siitä, että Villa Ranan tontin kooksi oli ehdotuksessa merkitty 2 320 neliötä, kun sen omistajan mukaan tuli olla 3 900 neliötä.

Kiinteistökaupalla sovitun määräalan sisään on kaavoittaja muodostanut pienemmän tontin melko läheltä talon ulkoseiniä. Pääväylän kyljessä oleva rinnepuutarha sekä tontille johtavat portaat on rajattu ulos. Kaavoittajan mukaan ehdotus täyttää Villa Ranan toiminnalliset tarpeet, mutta säilyttää arvokkaat puutarha-alueet ehjänä kokonaisuutena.

Kaavamuutoksen ympärille laskeutunut vaitonaisuus ja välttely kertovat asian olevan herkässä vaiheessa. Ulkopuolisen silmin on sanottava, että homma on alkanut näyttää arvovaltakysymykseltä, jossa osapuolet ovat kenties lukittautuneet näkemyseroihinsa. Menneiden kaivelu on turhaa, asia on viivyttelemättä saatava eteenpäin kaikkien osapuolten eduksi.

Kun edellisen kerran vierailin Villa Ranassa, kulttuuritoimijoiden tunnelmat olivat korkealla ja taloon pääsyä odotettiin innokkaasti. Uskoa hankkeeseen jo vuokrasopimukset tehneet toimijat eivät ole menettäneet, mutta toimintaa on pitänyt jatkaa väliaikaisissa tiloissa. Toimijoista Kirjailijatalolle palannut kirjailijayhdistys viihtyy talossa paremmin kuin koskaan ja Teatterikone siirtyy vuoden alussa Juomatehtaan studiolle.

Turhautumisen riski Villa Ranaan on olemassa.

Yrjö Blomstedtin suunnittelema, vuonna 1905 valmistunut Villa Rana kuuluu kampusalueen arvorakennuksiin. Seminaarinmäki on ainutlaatuinen, Suomen kauneimmaksi tituleerattu kampus, jossa aikakaudet ja tyylisuunnat – 1800-luvun Seminaarirakennukset, modernit Aalto ja Sipinen – kerrostuvat harmoniseksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

Villa Rana erottautuu 1900-luvun alun jugend-rakennuksena sekä näyttävällä sijainnillaan päärakennuksen läheisyydessä. Rana asettuu osaksi Seminaarinkadun ”jugend-keskittymää”, samoja vaikutteita on havaittavissa aikalaisrakennuksista kadun toiselta puolelta, Parviaisen talosta, Beckerin talosta ja Kirjailijatalosta.

Tyhjänä ja pimeänä rakennus antaa ankean kuvan kampusalueen pääsisäänkäynnille.

Rakennus ei ole tärkeä vain paikallisesti vaan sillä on arkkitehtonisesti myös valtakunnallista merkitystä, myös aikoinaan uudenlaisen taidekasvatuspedagogian kehtona.

Museovirastosta sain kuulla, että kaavamuutokset työllistävät tällä hetkellä kovasti viranomaisia. Valtio, kunnat, kaupungit, varuskunnat ja seurakunnat myyvät merkittäviäkin kiinteistöjä tehostaessaan tilankäyttöään. Rakennuksille etsitään uutta käyttöä muun muassa liiketoiminnalla ja asuinrakentamisella.

Villa Ranan myynti on kirvoittanut kriittisiä mielipiteitä. Usean mielestä rakennusta ei olisi saanut lainkaan myydä, erottaa ehyestä kampusalueesta ja altistaa arvaamattomille muutoksille. Valtion yrityksen olisi pitänyt tuntea vastuunsa arvokohteesta ja Seminaarinmäestä. Ranasta tuli yliopistolle liian kallis, ja Yliopistokiinteistöt pisti talon myyntiin.

Myös ”köyhän” kulttuuriväen mahdollisuuksia selvitä talon vuokrista on epäilty.

Kiinteistökauppa, joka kohdistui merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön kohteeseen lohkomattomalle tontille, toteutui alun alkaen liian kiireellä. Kaavamuutosprosessissa törmäävät erilaiset toimintakulttuurit, nopeatempoinen yksityinen ja hitaampi, byrokraattisempi julkinen. Kaupungilla on kaavoituksen monopoli, johon muiden on taivuttava.

Rakennuksen seisottaminen tyhjillään on uudelle omistajalle harmillista ja kallista. Tuskin Villa Rana on erityisen hyvää bisnestä, rakennuksen ostaminen on enemmänkin kulttuuriteko. Ilman ostajaa rakennus rappeutuisi sijoilleen.

Villa Rana on suojeltu valtion omistamien laitosten suojelusta annetulla asetuksella, mutta suojelupäätös on päivitettävä kaavamuutoksen yhteydessä. On tarkistettava, mitä suojelun puitteissa rakennukselle ja tontille voi tehdä. Samaan aikaan koko Seminaarinmäen vanhentunut asemakaava on uudistumassa.

Tontin omistaja on hakenut poikkeuslupaa saadakseen työt alkamaan. Taloa on peruskorjattu jo aiemmin muun muassa juhlasalin lattian osalta. Tulevissa muutostöissä kaikki pinnat uusitaan ja rakenteita puretaan sekä asennetaan ilmanvaihto.

Neuvottelut talon omistajan, Yliopistokiinteistöjen ja kaupungin kesken ovat toivottavasti aktiivisesti käynnissä. Vääntö on nyt saatava loppumaan, rakennuslupa talolle ja tilat mahdollisimman nopeasti kulttuuritoimijoiden käyttöön. Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto antoi Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistykselle 42 000 euron apurahan Villa Ranaan. Summa palautuu rahastolle, jos sitä ei käytetä tarkoitukseensa.

Kaikki osapuolet haluavat Villa Ranasta kulttuuritalon.