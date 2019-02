Uutisen takana: Radio Classic hiljeni – luotettu kaveri meni pois

Helmikuun puolivälissä radion muistipaikasta kaksi alkoi kuulua pelkkää suhinaa. Sinne oli tallennettu taajuus 96,2 megahertsiä, jolla lähetti Jyväskylän seudulla ohjelmaansa klassiseen musiikkiin erikoistunut kaupallinen radiokanava Radio Classic.

Vuosituhannen vaihteessa tuolla taajuudella lähetti radiokanava nimeltä Classic FM, sitten Classic Radio, sitten Rondo FM, Rondo Classic ja lopulta Radio Classic. Nyt siellä ei lähetä kukaan.

Radio Classic ja sen edeltäjät ovat olleet luotettuja kavereitani pitkään. Taajuudelle 96,2 kääntämällä on voinut olla kohtuullisen varma, että seuraavaksi kaiuttimesta kuultava sisältö ei ota ainakaan aivan hirveästi päästä. Ei ole tarvinnut pelätä latteaa pop-iskelmää eikä kiusallisen jälkeenjääneiltä vaikuttavien juontajien iltapäivälehtisyvällistä mutu-ölinää.

Kuten kanavien nimien vaihtuvuudesta sopii päätellä, klassisen musiikin radiokanavan pyörittäminen ei ole ilmeisin kultakaivos. Syy Jyväskylän seudun maanpäällisten lähetysten lopettamiseenkin on talous.

– Valitettavasti tällä hetkellä mainosmyynnistä saamamme tulot eivät riitä kattamaan 13 paikkakunnan lähetyskustannuksia, jotka ovat kanavamme suurin menoerä. Kun päätimme lakkautettavista taajuuksista, otimme paikkakuntien väkilukujen lisäksi huomioon myös mainostajamme, sanoo Radio Classicin omistavan Kuunappi Oy:n toimitusjohtaja Taavi Niinimaa.

Niinimaan mukaan Radio Classicilla ei ole vuodesta 2012 lähtien ollut ainuttakaan mainostajaa Jyväskylästä.

Radio Classicin maanpäällisiä lähetyksiä voi yhä kuunnella Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Nettiradiona Radio Classicia voi yhä kuunnella, missä vain on netti.

Mutta netissä sillä on kovia kilpailijoita, esimerkiksi Yle Klassinen.

Jos pelkkää musiikkisisältöä verrataan, on Classic vähän kuin Skoda Octavia. Yle Klassinen on enemmän Jaguar. Yle Klassisella on tarjota muun muassa eksklusiivisia makupaloja, sillä se voi halutessaan ammentaa Yleisradion erikoisaarrearkusta, kantanauha-arkistosta.

Radio Classic on toisaalta monipuolisempi. Se on myös kulttuurin ajankohtaisohjelmia ja uutisia.

Yle Klassisella ei tarvitse sietää mainoksia. Sen omistaa Suomen valtio, joten se ei lähetä myöskään Kiina-propagandaa.

Siltä nimittäin Radio Classic haiskahti varsinkin vielä muutama vuosi sitten. Radio Classic on käytännössä kiinalaisomisteinen, ja sillä on vahvat linkit Kiinan valtioon. Tällä hetkellä tämä on hankala havaita sisällöissä, eikä Radio Classic enää esimerkiksi lähetä Kiina-erikoisohjelmia.

Taustalla häilyy kuitenkin totalitaristinen jättiläinen, joka on tunnettu paitsi kulttuuristaan myös esimerkiksi jatkuvista ihmisoikeusloukkauksistaan ja alati laajenevista pyrkimyksistään kasvattaa vaikutusvaltaansa maailmalla. Sen vuoksi Radio Classicinkin kanssa kannattaa olla kärppänä. Vaikka sen suhteen, mitä siellä sanotaan - ja mitä ei.

Yle Klassinen ja Radio Classic menevät muuten usein sekaisin. Eikä ihme, kun nimet ovat noinkin helposti erottuvat ja omintakeiset.

Niinpä myös Ylellä on saatu helmikuun puolivälin jälkeen runsaasti äkäistä kuulijapalautetta, jossa paheksutaan lähetysten loppumista Jyväskylän seudulla.

Palautteen osoite on kyllä sikälikin väärä, että vuonna 1999 aloittanut Yle Klassinen ei ole koskaan ollut kuunneltavissa maanpäällisenä radiokanavana Keski-Suomessa.