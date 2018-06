Vaisua romantiikkaa varttuneille

Book Club

2/5

Neljä kypsään ikään ehtinyttä ystävätärtä tapaa toisiaan lukupiirin merkeissä. Yksi on luksushotellin omistaja (Jane Fonda), toinen ravintoloitsija (Mary Steenburgen), kolmas tuomari (Candice Bergen) ja neljäs leskeytynyt kotirouva (Diane Keaton). Elämä on hyvää, joskin hieman tylsää.

Tähän tulee muutos, kun klassikoiden sijaan luettavaksi valitaan E. L. Jamesin rohkea eroottinen romaani Fifty Shades of Grey. Kirja räjäyttää naisten tajunnan: he ymmärtävät, että nyt on aika pistää töpinäksi miesrintamalla.

Säpinää onkin luvassa, sillä entisiä ja uusia miehiä alkaa pulpahdella esiin kuin sieniä sateella. Tällä logiikalla siis toimii Book Club: Se mistä haaveilet, muuttuu todeksi kuin taikaiskusta, kommellusten kautta tietenkin.

Samaan aikaan kun Diane (Keaton) ryhtyy elämänsä romanssiin lentokapteenin kanssa, niin hänen aikuiset tyttärensä huolehtivat hänestä ikään kuin hänellä olisi toinen jalka jo haudassa. Hieman maltillisemmalla tasolla mennään Carolin (Steenburgen) ja Brucen (Craig T. Nelson) liitossa, jonka vanhaa liekkiä yritetään herätellä eloon.

Book Club toistaa kaikki romanttisen komedian kliseet varttuneemmalle katsojakunnalle sovitettuna. Ohjaaja-käsikirjoittaja Bill Holderman on laatinut ikäihmisten sadun, jonka kiiltävän yläluokkaisen pinnan alle kaikki inhimillinen kiinnostavuus jää piiloon.

Näyttelijöiden uurteet on yritetty kätkeä paksulla pakkelilla ja utuisella valaistuksella. Miksi, kun samaan aikaan puhutaan sen puolesta, että vanhemmalla iällä on lupa olla oma itsensä ja nauttia elämän aistillisista iloista?

On tietysti hyvä asia, että Hollywoodissa kirjoitetaan rooleja iäkkäämmille näyttelijöille. Vielä hienompaa olisi, jos tarinoissa uskallettaisiin laskeutua pilvilinnoista maanpinnalle ja tehdä jotain oikeasti räväkkää.

Tyylilaji: komedia. K 7.