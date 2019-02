Valkokankaan ja teatterin valtaava Jarlan Fingerpori sarjakuvien myyntikärjessä – sensuroidut stripit kasvussa

Vaikka Fingerpori-sarjakuva tuntuu nykyään ilmestyvän melkein joka toisessa suomalaisessa sanomalehdessä, sarjaa piirtävä Pertti Jarla ei ole tehnyt hengentuotteellaan suuria omaisuuksia.

– Pitäisi osata sijoittaa, jos näillä hommilla aikoisi lyödä rahoiksi. Asunnon olen sentään pystynyt ostamaan, Porvoossa asuva Jarla toteaa.

Alkanut vuosi on Fingerporille erityisen lupaava. Juuri julkaistun 12. sarjakuva-albumin ohella Fingerporista tehdään parhaillaan elokuvaa, joka saa ensi-iltansa lokakuussa. Lisäksi Helsingin kaupunginteatteri esittää 7. helmikuuta alkaen Fingerpori-näytelmää.

Jarla on näytelmän suhteen luottavaisella mielellä, sillä Fingerporia on esitetty aiemmin Turun ja Espoon teattereissa.

– Kieleen perustuva komiikka taipuu yllättävän hyvin näyttämölle. Elokuvaversion kanssa oli sen sijaan vaikeampaa. Juonta piti miettiä paljon tarkemmin kuin teatterissa, Jarla myöntää.

Fingerporin julkaisija vaihtui viime syksynä, kun Jarla ”loikkasi” Arktiselta Banaanilta Like-kustantamolle. Kustannustoimittaja Vesa Kataisto seurasi kuitenkin mukana, joten Fingerporia tekee edelleen sama ydinporukka kuin aiemminkin.

Fingerpori on myyntiluvuilla mitattuna omaa luokkaansa sarjakuvien joukossa Suomessa. Viime vuonna ilmestynyttä 11. albumia myytiin 12 000 kappaletta. Viime vuosina vain Karoliina Korhosen piirtämä Finnish Nightmares on yltänyt Fingerporin lukuihin.

Uuden albumin ensipainos on Kataiston mukaan noin 5 000 kappaletta.

– Kun puhutaan uusista kotimaisista sarjakuvista, 500 kappaleen myynti on ihan hyvä. Yli tuhat on ehdottomasti jo menestys, Kataisto tiivistää.

Vaikka suuri osa Fingerporin huumorista on kielisidonnaista, sarjakuvaa on käännetty jo kahdeksalle eri kielelle. Kataiston mukaan ulkomailta saatu palaute on ollut huomattavasti parempaa kuin vaikkapa Viivi ja Wagner -sarjakuvalla.

Eri maissa vetoavat erilaiset asiat. Venäjällä naurattaa Kataiston mukaan ”mikä tahansa viinaan liittyvä”, ruotsalaiset taas ovat pitäneet Fingerporin ”yleispöhköstä” maalaismeiningistä.

– Lisäksi on tehty esimerkiksi saksan- ja kveeninkielisiä Fingerporeja. Tanskassakin yritettiin, mutta siellä huumoria pidettiin liian outona, Kataisto kertaa.

Jarla piirtää uusia strippejä yleensä torstaisin ja perjantaisin, kahdesta neljään päivässä. Kerran vuodessa hänellä on ollut tapana koota parhaat päivittäisstripit albumiksi.

– Teema ja kansikuvan keksiminen on aina iso probleema. Nyt albumin kannessa on Heimo Vesan mummo, mutta ei siinä muuten ole mikään erityinen mummopainotus, Jarla huomauttaa.

Vaikka olisi lukenut sanomalehtien sarjakuvasivut tunnollisesti, albumin ostajalle on aina luvassa yllätyksiä, sillä myös sensuroidut stripit päätyvät koviin kansiin. Niitäkin kertyy jonkin verran, sillä Jarlalla ei ole tabuaiheita. Hän kertoo kuitenkin harkitsevansa tarkkaan, miten mitäkin aihetta käsittelee.

– Vaikka Fingerporissa on kyse vitseistä, niin kyllähän se väkisinkin heijastelee aina myös sitä, mistä yhteiskunnassa puhutaan. Jostain syystä esimerkiksi uskonnollisia ryhmiä käsittelevät stripit on koettu viime aikoina usein loukkaaviksi. Sensuroitujen strippien määrä on noussut.

Nastolassa kasvanut Jarla on aiemmin kertonut, että monet Fingerporissa esiintyvistä hahmoista pohjaavat tavalla tai toisella lahtelaisiin ja nastolalaisiin. Esimerkiksi kunnanjohtaja Homeliukseen on poimittu piirteitä Jarlan nuoruusvuosien viranhaltijoista. Baarimestari Rivo-Riitta on puolestaan velkaa lahtelaisen Hiidenkivi-ravintolan tarjoilijalle.

– Siellä tuli istuttua vuosina 2005 ja 2006, kun olin Lahden muotoiluinstituutissa. Valitettavasti kyseinen henkilö on nykyisin jo edesmennyt, Jarla paljastaa.

Ideoinnissa Jarlaa auttavat uskolliset lukijat, joilta tulvii ehdotuksia käsiteltäviksi aiheiksi. Jarla arvelee voivansa jatkaa Fingerporin parissa niin pitkään kuin säilyy työkykyisenä. Välillä tekisi kuitenkin mieli piirtää jotain vakavampaa, vaikkapa historiallisia aiheita.

– En vain ole onnistunut piirtämään niin paljon varastoon, että olisin pystynyt irrottautumaan Fingerporista. En oikein osaa tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, hän sanoo.