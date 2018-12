Valokuvaaja Jorma Luhdalta ja meteorologi Seija Paasoselta kuvateos revontulista

Valokuvaaja Jorma Luhta on kuvannut revontulia vuosia. Nyt hänen kuvistaan on koostettu kirja Revontulet (Maahenki). Tekstin on kirjoittanut meteorologi Seija Paasonen. Hän kertoo revontulten synnystä, mutta myös uskomuksista ja taiteesta, joita revontulet ovat pohjoisen ihmisissä synnyttäneet. Teos ilmestyy samanaikaisesti suomeksi, englanniksi, kiinaksi ja japaniksi.