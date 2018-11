Valokuvanäyttely: Martti Kapa Kapasen kuvat sahaavat muistojen ja nykyhetken välillä

Kapa

Syrjäpoluilla

Jyväskylän taidemuseossa 20.1.2019 saakka

Martti Kapasen retrospektiivinen näyttely on asiaankuuluvan runsas. Näyttelykierros on miellyttävä ja yhtenäinen, vaikka teosten aiheet ja tekniikat vaihtelevat suurestikin.

Jonkinlaisena punaisena lankana vaikuttaa olevan taiteilijan halu katsoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Etäisyys luo teoksiin rytmiä: pientä katsotaan suuressa koossa ja suurta pienessä. Maisema kutistuu miniatyyriksi. Seinästä irronnut maali suurennetaan valtavaan kokoon.

Etäisyys on myös ajallista. Muistojen ja eteenpäin elämisen rajalla tapahtuu jatkuvaa sahausliikettä. Esimerkiksi Välimatka-teoksen pinta rakentuu lapsikuvista, mutta kaukaa museosalin toiselta laidalta katsottuna kuvassa onkin aikuinen.

Ajassa liikkuminen tuo kuviin tietynlaista museoimisen tunnelmaa. Pääsiäissaari-sarjan kuvia on kiinnitetty kiven pintaan kuin toiveena vangita hetket ikuisiksi ajoiksi talteen. Tai ehkä pysyvän ja katoavan yhdistämisessä näkyykin halu nauraa kuvan hetkellisyydelle kiven ikuisuutta vasten.

Luonnontieteellinen luokittelu näkyy mielenkiintoisesti myös Sunderland Colours -sarjassa. Siinä maisema on pelkistetty väreiksi lasin alle. On ovensinistä ja aamuauringonkeltaista neliötä, ja katsojan tehtäväksi jää kuvitella kokonaisuus näiden värimallien kautta eloon.

Luonnon ja valokuvan yhdistäminen saavuttaa huippunsa sarjassa Kuvia vuodelta 1998. Jotain todella kiinnostavaa on löytynyt, kun kuvaaja on yhdistänyt maisemaa ja sen konkreettisia osia. Puunlehti on kolmiulotteinen vene rantavalokuvan pinnalla. Hyttynen on liiskattu lasin alle osaksi Ylilento Äänisellä -teosta. Kokonaisuuden ja yksityiskohtien yhtäaikainen näkeminen tuo kuviin kokemuksen ulottuvuuden.

Toistuvana teemana kuvaajalla ovat myös eräänlaiset epäpaikat ja murtumat. After Ski -sarjan kuvissa laskettelukeskus kuoriutuu lumesta ja ihmisistä, ja jäljelle jää kenottavia aitoja ja rikkinäisiä kylttejä. Kuvat vaikuttavat vain toteavan tosiasioita ilman arvottavaa katsetta, vaikka ihmisen kautta nähtynä maailma on aina valintojen summa.

Samanlainen tunnelma on sarjassa kuvia Hämeenkyröstä, joka näyttäytyy pois pyyhkiytyvänä kylänä. On toki romanttista kuvata kyliä, jotka eivät muutu kaupunkien tahdissa, mutta sarjassa on jotakin muutakin kuin nostalgiaa.

Tiilet putoavat ja kaikki rapistuu, eikä ole enää ketään korjaamaan tiloja ennalleen. Suhteemme kutistuviin kyliin on ristiriitainen. Pidämme oikeutenamme vierailla maaseudulla, kunhan muut asuvat siellä ja hoitavat seutuja nostalgiannälkäisiä vierailijoita varten.

Kapan usein arkisissa kuvissa on tietynlaista kapinaa. Voi olla kiinnostavaa katsoa esimerkiksi päivän lehteä uudesta näkökulmasta. Kaukomatkoja ja äärimmäisyyksiä ei tarvitse etsiä, kun läheltäkin löytyy loputtomasti uutta. Se on vain osattava nähdä.