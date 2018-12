Valotusaika-sarjakuva-albumissa seikkaillaan Jyväskylän maisemissa – Avi Heikkisen teoksessa näyttelivät oikeat ihmiset

Tämä on kuin elokuvan tekemistä. Näyttelijät esittävät käsikirjoituksen henkilöitä, kohtauksia kuvataan.

Paitsi että nyt tehdään sarjakuvaa.

Kun kuva on otettu, muokkaa Avi Heikkinen siitä piirroksen kaltaisen. Heikkinen poistaa kuvista osia, lisää elementtejä, tussaa usein hahmoille reunat, piirtää sateen ja puhekuplat.

Jyväskyläläisen Heikkisen Valotusaika-sarjakuvaromaani ilmestyy helmikuussa, ja metodiltaan se on ainutlaatuinen. Ainakaan tässä laajuudessa samanlaista tekniikkaa ei ole Suomessa käyttänyt kukaan muu.

Heikkinen itse on kyllä tehnyt sarjakuvaa tällä tavalla aiemminkin. Syöksykierre-sarjakuvanovelli voitti Oulun pohjoismaisen sarjakuvakilpailun vuonna 2016.

Syöksykierteessä oli 12 sivua. Valotusajassa on peräti 224.

Kuvia Valotusajassa on toista tuhatta. Sitä varten otettiin noin 40 000 kuvaa.

– Kirjoitin aikanaan apurahahakemuksiin, että ”koska olen tehnyt tällä menetelmällä jo sarjakuvanovellin, niin osaan varsin tarkkaan sanoa, paljonko tähän menee aikaa”, Heikkinen muistelee.

– Koskaan en ole ollut niin väärässä.

Työmäärä yllätti ja kokonaisuus paisui: valmiissa albumissa piti alunperin olla vain 120 sivua.

Valotusajassa pikkurikollinen haluaa hyvittää pahoja tekojaan ja alkaa selvittää kadonneen nuoren naisen arvoitusta – apunaan anastamansa kamera, jolla voi kuvata menneisyyttä.

Valotusajassa näytteli muun muassa Heikkisen ystäviä ja tuttavia. Pieni sarjakuvasisäpiirivekkulius on se, että sivuroolissa nähdään (Pontiac Trans Ameineen!) Marja Lappalainen, toinen Kamala luonto -sarjakuvan tekijöistä.

Pääroolin Heikkinen otti itselleen, koska ”olin halvin näyttelijä”.

– Se oli virhe. Kun näyttelee pääosaa, ei voi itse kuvata.

Kuvaajia taas oli ajoittain vaikea löytää mukaan talkoisiin.

Valotusaikaa on kuvattu ennen muuta Jyväskylässä, ja tuttuja miljöitä on ruuduissa paljon: ollaan Yliopiston vanhassa juhlasalissa, tuolla on Yliopistonkadun pyöreäkulmainen asuinkerrostalo, tuo on kuvattu Kankaan korkeimmassa asuinkerrostalossa, sillä taustalla on osa Anna Ruthin Symbioosi, virranvarsi -teosta porraskäytävän ikkunassa...

Eräs harvoja Jyväskylän ulkopuolisia miljöitä on Suolahden entisen tervatehtaan alue. Siellä tapahtuu Valotusajan loppukohtaus.

Albumia on rakennettu kuin elokuvaa. Se on hyvin sopivaa sikäli, että aluksi Heikkinen kirjoitti menneisyyttä kuvaavaan kameraan perustuvan tarinan lyhytelokuvan käsikirjoitukseksi.

Heikkisen elokuvantekijäystävä Arttu Haglund ihastui tarinaan, ja halusi toteuttaa sen. Rahoituksen hankkiminen osoittautui haastavaksi, ja niin lyhytelokuvan sijaan tuli sarjakuva. Alkuperäistä käsikirjoitusta lopullisessa Valotusaika-albumissa on Heikkisen mukaan ”noin 40 ensimmäistä sivua ja muutama kohtaus”.

Kerran on käynyt toisinkin päin.

Vajaat kymmenen vuotta sitten Heikkinen teki sarjakuvakäsikirjoituksen perheenisästä, joka tahtomattaan teleportautuu, siis siirtyy paikasta toiseen ikään kuin katoamalla ja ilmestymällä, eri puolille maailmaa.

Siitä ei tullut sarjakuvaa, mutta sen sijaan Arttu Haglundin elokuva nimeltä Poissa. Tuotantotukia Poissa ei saanut, ja Haglund rahoitti elokuvan itse. Viimeisiä äänitöitä tehdään parhaillaan, ja ensi-ilta on tiettävästi ensi vuonna, vaikka levityssopimusta ei toistaiseksi olekaan. Poissa-tuotannon katu-uskottavuutta lisää se, että siinä näyttelevät muun muassa Tommi Korpela ja Minka Kuustonen.

Valotusaikaa Heikkinen on tehnyt tämän vuoden päätyönään. Sen ovat mahdollistaneet muutamat apurahat, joiden ansiosta sarjakuvataiteilija on saanut niukan toimeentulon.

Aiemmin Heikkinen on leipätyökseen työskennellyt muun muassa hampurilaisravintolassa ja henkilökohtaisena avustajana.

– Sitten avustettavani kuoli, ja hetken mietin, pitäisikö minun jatkaa tuota työtä. Jokin sisäinen tarinankertojani oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että nyt pitää alkaa tehdä sarjakuvia ja käsikirjoittaa.

Valotusaika-sarjakuvaromaani ja Poissa-elokuva eivät ole ainoita lähitulevaisuudessa valmistuvia Avi Heikkisen projekteja. Turkulainen sarjakuvapiirtäjä, yhdysvaltalaisen Giant Days -lehden piirtäjänä tunnettu Max Sarin piirtää parhaillaan Heikkisen käsikirjoittamaa kauhutarinaa. Käynnissä on myös sarjakuvahanke oululaisen piirtäjän Aapo Kukon kanssa.

Valotusajallekin Heikkinen on suunnitellut jo jatkoa.

– Jo ihan sen takia, että olen oppinut tämän tekemisessä niin paljon, että tuntuisi kertyneiden taitojen tuhlaukselta, jos ei tekisi myös toista, Heikkinen sanoo.

Mahdollisessa jatko-osassa kaksi asiaa ovat varmoja.

– En näyttele itse pääosaa. Eikä siihen tule yhtään autossa kuvattua kohtausta.

Autokuvia on Valotusajassa paljon, ja autossa kuvaaminen on usein katastrofaalisen vaikeaa.

– Valo on aina huono, varjoja väärässä paikassa eikä kameraa saa mihinkään.