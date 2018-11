Valtava T-REX-veistos avaa ensi kesänä taidereitin – Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiö tekivät yhteishankinnan

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat tehneet yhteishankinnan belgialaisen käsitetaiteilija Koen Vanmechelenin pronssiteoksesta T-REX. Dinosauruksen jalkaa tai valtavaa kanankoipea esittävä veistos sijoitetaan ensi kesänä Mänttään Seppälän puistotielle lähelle kaupungintaloa.

Vanmechelen esittäytyi viime kesänä – ensi kertaa Pohjoismaissa – Mäntän Gösta-museossa Kyse on ajasta, It's About Time -näyttelyllä. Esillä oli maalauksia, veistoksia, videoita ja bioinstallaatioita. Göstan ulkoalueilla viettivät suvikuukausia myös Lucy-emakko porsaineen ja Mechelse-maatiaiskanat.

Mitoiltaan 400x160-senttimetrinen T-REX käynnistää Mäntän keskustan taidereitin kehittämisen; jatkossa taidekaupunkibrändi näkyy katukuvassa entistä enemmän.

Vanmechelen on kuvannut T-REXIN viittaavan ikivanhoihin, piileviin, uutta tulemista odottaviin geeneihin: "Geenit ovat lepotilassa, mutta valppaina. Peto meissä ei koskaan kuole. Se on vain unohduksissa, torkkuen ajan meressä. Heräämisen aikaa ei ole lyöty lukkoon, mutta se koittaa varmasti. Kesyyntyminen on väliaikainen kaapu."

Hänen tuotantonsa keskiössä ovat kanat, joista tulee sekä taideteoksia että yhteiskunnan vertauskuvia. Teoksissaan hän nivoo yhteen taiteen, tieteen ja filosofian ja tarkastelee niiden vuorovaikutusta. Samalla hän pohtii ihmiskunnan globaalia perintöä ja tutkii, millaisia elämisen ja kehittymisen valintoja teemme.

Vanmechelenin teoksia on ollut esillä lähes kaikilla mantereilla, ja niitä on nähty muun muassa Venetsian, Moskovan, Havannan, Dakarin ja Poznańin biennaaleissa, Guangzhoun triennaalissa, Shanghain maailmannäyttelyssä, Manifesta 9:ssä ja documenta 13:ssa.