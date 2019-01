Vangit taas lavalla – Antti Latun ohjaama ja Riihimäen vankilan miesvankien näyttelemä musta komedia nähdään Hämeenlinnan Teatterissa

Antti Lattu on kuulunut keskisuomalaisten teatterintekijöiden ydinjoukkoon 1980-luvulta lähtien. Pitkän uransa aikana hän on näytellyt jos sun vaikka missä ja ohjannut vaikka minkälaisille ryhmille.

Tällä viikolla Hämeenlinnan teatterin Verstas-näyttämöllä saa ensi-iltansa tuorein ohjaus, ja tapaus on Latullekin aivan uudenlainen.

Näyttelijät ovat vankeja.

Kyseessä on musta komedia, ja synkeähköä huumoria on luettavissa myös esityksen nimestä: Suomen Loppusijoitus Oy – Hiihtävä hautaustoimisto. Se perustuu Lasse Lehtisen artopaasilinnamaiseksi mainittuun veijariromaaniin, jossa kaksi miestä keksii liikeidean: myydään tuleville vainajille palvelua, jossa tuhkat luvataan toimittaa asiakkaan toivomaan paikkaan. Ne ovat usein hyvin eksoottisia. ”Tee viimeisestä matkastasi ikimuistettava”, kuuluu yhtiön mainoslause.

Suomen Loppusijoitus Oy on Suomen ainoan vankilateatteriin keskittyneen toimijan Taittuu ry:n projekti. Ennen Latun ohjausta Taittuu ry on tuottanut 12 teatteriesitystä vankiloissa eri puolilla Suomea. Ensimmäinen niistä valmistui vuonna 2009.

Nyt ensi-iltaan tulevassa esityksessä näyttelee neljä Riihimäen vankilan miesvankia.

Ensimmäisissä harjoituksissa viime elokuussa Lattu piti ”jääkiekkojoukkuepuheen”, korosti sitä, että jos ryhmä onnistuu, niin se onnistuu nimenomaan ryhmänä. Että kukaan ei ole yli muiden, ja ryhmässä tuetaan muita.

– Kaikki tämä nasahti kertaheitolla. Ensimmäisestä harjoituskerrasta lähtien tämä ryhmä on ollut aivan poikkeuksellinen. Paikalla olleen vankilatyöntekijän kanssa olemme huuli pyöreinä katsoneet jätkien touhua.

Välillä on näkynyt kyllä ”päiväkohtaista kyllästymistä”.

– Mutta se on ihan samanlaista vankilan muurien sisä- ja ulkopuolella. Keskimäärin olen ollut hämmästyksissäni koko ajan. Tämä työ on ollut sekä hauskaa että monella muullakin tavalla antoisaa. En voi olla kuin kiitollinen, että pääsin tähän hommaan.

Miksi halusit tällaiseen projektiin?

– Välillä teatteri niin sanottujen normaalien ihmisten ja ryhmien kanssa on alkanut tuntua siltä, että tekemisessä jotenkin keskitytään liikaa omaan hyvinvointiin ja mielihyvään. Tämä on johtanut siihen, että minulla on ollut tekemisen merkitys vähän hukassa. Vankiteatterissa merkitys on läsnä ihan itsestään, Lattu sanoo.

Suomen Loppusijoitus Oy:n tekeminen on ollut ”pelkkä” teatteriproduktio.

– Monissa muissa maissa vankiteatteritoiminnassa korostetaan terapeuttisuutta, mutta Suomessa on yleensä toisin. Taittuu ry:n metodin mukaisesti täällä opiskellaan teatterin tekemisen perusteita ja yritetään tehdä mahdollisimman hyvä teatteriesitys, ja jos siinä ohessa mukana oleville tapahtuu jotakin hyvää tai terapeuttista, niin hyvä.

Suomen Loppusijoitus Oy:ssa Lattu on pyrkinyt noudattamaan vanhaa perusperiaatettaan.

– Pyrin järjestämään näyttämölle sellaista toimintaa, että minä itse viihdyn. Vanhastaan minulla on sellainen kokemus, että jos niin käy, viihtyy yleensä yleisökin.

Suomen Loppusijoitus Oy:n ensi-ilta Hämeenlinnan Teatterissa on torstaina 10. tammikuuta. Ennakkonäytös on keskiviikkona, muut esitykset perjantaina ja lauantaina. Kesällä Antti Lattu ohjaa saman näytelmän Jyväskylän Vaajakoskelle Naissaaren kesäteatteriin.