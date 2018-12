Vanha mies lähtee uhmaamaan kohtaloa – siitä syntyvä jännite kiinnosti elokuvaohjaaja Klaus Häröä ja vei hänet taidekaupan maailmaan

Se ei ollutkaan helppoa.

Ohjaaja Klaus Härö kuvitteli, että nyt hän voisi kuvata spontaanisti ja vapaammin, kun ryhtyi tekemään uutta elokuvaansa Tuntematon mestari.

Härö kertoo:

”Aiemmissa elokuvissani olin kuvannut menneisyyttä. Siihen liittyy visuaalista hurmaa, mutta se kahlitsee – vain tietyt kulmat toimivat, kun luodaan illuusio kokonaisesta maailmasta. Olin aina ajatellut, että kun tehdään nykyaikaa, voidaan kuvata oikeastaan mitä vain. Toisin kävi.

Uusi elokuvani kertoo vanhasta taidekauppiaasta, joka lähtee viimeisen kerran kokeilemaan onneaan taiteen parissa. Siihen sopii lämmin auringonlaskuinen tunnelma ja taidemaailman kauneutta. Helsingin Bulevardi ja vanhan kirkon puisto ovat ihania, romanttisia paikkoja, mutta kun menet sinne kameran kanssa, niin näet kaiken sen sälän, mikä nykypäivään­ liittyy – kaikki liikennemerkit, kuvat ja mainoskyltit. Sai tehdä hartiavoimin töitä, että elokuva pysyisi visuaalisesti eheänä.

Pyrin usein elokuvissani kiireettömyyden tuntuun. Tähän maailmaan mahtuu niin paljon hektisyyttä. Teatterit, konsertit ja näyttelyt ovat paikkoja, joissa ihmisillä on mahdollisuus pysähtyä ja peilata kokemukseen omaa elämäänsä. Elokuvassa pitää kuitenkin olla myös viihdeaspekti, joku kutkuttava jännite. Anna Heinämaan käsikirjoittamassa Tuntemattomassa mestarissa mies löytää taulun ja alkaa selvittää, onko se paljon luultua arvokkaampi. Hän haluaa vielä kerran todistaa kykynsä itselleen ja läheisilleen.

Me kaikki toivomme, että ihminen voisi saada toisen mahdollisuuden. Mutta kun sen saa, niin osaako hän sen käyttää vai tekeekö samat virheet kuin ennen.”

”Tässä, kuten monissa aiemmissa töissäni, kuvataan lapsen ja aikuisen – tyttärenpojan ja isoisän – kohtaamista. Se ei ole analysoitua tai valittua.

Ajattelen aina, että nyt teen jotain uutta, ja sitten kriitikot sanovat, että Klaus Härö teki Klaus Härö -elokuvan, ja sitten minä aina vähän petyn (naurua). En haluaisi toistaa itseäni.

Käsikirjoituksessa kiinnostuin ensin siitä ristiriidasta ja jännitteestä joka syntyy, kun vanha mies lähtee uhmaamaan kohtaloa – vähän kuin Ernest Hemingwayn romaanissa Vanhus ja meri. Katsoja ajattelee, että älä lähde ja kuitenkin toivoo, että lähtisi ja onnistuisi. Perhesuhteiden kuvaus liittyy tähän luontevasti.

Taidekauppias on antanut koko elämänsä työlleen, minkä vuoksi suhteet läheisiin ovat jääneet ohuiksi. Perhesuhteet ovat kuitenkin elämän tärkeimpiä. Jos yrittää elää kuin lähiomaista ei olisi, ihminen valehtelee itselleen. Jossain se tulee vastaan. Ihminen voi olla vaikka miten työssä käyvä aikuinen, mutta kun tulee puhe vanhemmista, on kuin kolikko käännettäisiin – vastaan tulee pettynyt teini.

Olen joskus nähnyt, että kun perhesuhteet on saatu korjattua, ihminen muuttuu. Kun lakkaa tuomitsemasta vanhempiaan, lakkaa tuomitsemasta myös itseään.”

”Pääroolin tekevä Heikki Nousiainen oli pääosassa jo Postia pappi Jaakobille -elokuvassani, ja kymmenen vuotta aiemmin hän oli mukana myös opiskelijaelokuvassani.

Kun teininä näin Heikin näyttämöllä ensi kertaa, ajattelin, että wau mikä näyttelijä. Aina kun avaan käsikirjoituksen, on ensimmäisenä mielessäni, että onko tässä jotain Heikille. Hän on hieno, karismaattinen näyttelijä ja vaatimaton persoona.

Postia pappi Jaakobille -elokuvasta on tullut, ihmeellistä kyllä, moderni suomalainen klassikko. Se on elokuvistani se, josta eniten puhutaan, kun käyn kylillä. Elokuva tuli minulle puun takaa puoliammattilaiselta. Koin heti, että tässä on sitä jotain, mutta samaan aikaan ajattelin, että ei tätä katso kukaan. Tässä on hidas tempo, uskonnollinen aihe ja vanhoja ihmisiä, kaikkea muuta kuin mitä halutaan. Kun tv-katselu lasketaan mukaan, niin lähes miljoona ihmistä on nähnyt sen. Se tehtiin paljon pienemmällä rahalla ja ajalla kuin muut elokuvat ja on minulle hyvin erityinen.”

”Olen yrittänyt montaa projektia, jotka eivät ole toteutuneet. Se on tämän alan kääntöpuoli.

Vaikka tulisi menestystä, uuden elokuvan tekeminen lähtee aina alusta. Ja aina kuvittelee, että nyt menisi vähän helpommin. Mutta jotta se kypsyy ja syvenee, siihen menee aikansa.

Rahoitusvaiheessa kuulen usein, että tämä on niin perinteistä ja tylsää. Tuntuu, että rahoittajat ja kriitikot haluavat raflaavampaa. Mutta mä haluan tehdä elokuvia muillekin kuin elokuvafriikeille. Niin että ihmiset voivat sanoa, että ”mä tiedän, mistä tässä on kyse”.

Ei tarvitse olla miekkailija katsoakseen Miekkailija-elokuvaa eikä taiteen erityisystävä katsoakseen Tuntematonta mestaria.

Pidän itseäni tarinankertojana ja tartun aiheisiin, jotka minua kiehtovat. Olen itse saanut elokuvista paljon ja koen, että haasteista huolimatta olen todella onnellisessa asemassa. Haluan antaa siitä katsojille jotain takaisin, evästä, jonka varassa voi olla hetken.

Tuntematon mestari kertoo unelmasta. Se perustuu käsikirjoittaja Anna Heinämaan elämään. Hänen äidillään oli taidekauppa, ja Anna itsekin oli siellä töissä.

Anna kohtasi taidekauppiaita, jotka vielä eläkeiän kynnyksellä haaveilivat aarteesta, jota kukaan muu ei ole löytänyt. He suunnittelivat lähtevänsä Pariisiin, missä monet tunnetut taiteilijat, kuten Schjerfbeck ja Gallen-Kallela viettivät nuoruuttaan – ja olivat ehkä jonkun vuokran tai ruoan maksaneet taululla, joka oli vielä jossain vintillä odottamassa.”

Tuntematon mestari ensi-illassa 4.1.2019.