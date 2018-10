Vanhat tiiletkin puretaan seinistä yksitellen ja puunataan – katso kuvat Keski-Suomen museolta, jossa säntillinen peruskorjaus on jo täydessä vauhdissa

Suojahupun alta paljastettu kuparinen katto kimaltelee uutuuttaan syysauringossa kuin vihjaten, miltä täysin peruskorjatussa Keski-Suomen museon rakennuksessa tulee näyttämään.

Harjannostajaisvaiheeseen edennyt Alvar Aallon suunnittelema museo on sisätiloiltaan vielä remontin keskellä. Tilat ovat tyhjillään ja suojattuina mittavien rakenteellisten korjausten ja talotekniikkauudistusten jäljiltä.

– Kaikki käydään läpi: lattiat, seinät, ikkunat, katot, vesikatto, hissikuilu. Hyvin paljon vanhoja rakennusosia on purettu, kunnostettu ja ne tullaan laittamaan entisille paikoilleen. Talotekniikka uusitaan käytännössä kokonaan, Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö kertoo.

Sisätilojen on määrä valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

– Seuraavaksi esimerkiksi ala-aulan lattialaatoitus palautetaan kunnostettuna paikoilleen, seiniä maalataan, valaisimet ja muu vanha irtaimisto kunnostetaan käsityönä ja kalusteita uusitaan.

Vuonna 1960 valmistuneen, 1987–1990 laajennetun museorakennuksen korjaaminen on ollut haasteellista.

– Nykyaikaisen talotekniikan sovittaminen vanhaan rakennukseen on ollut suurimpia haasteita. Uusi tekniikka ei saa näkyä. Iso työnsä on ollut esimerkiksi vanhojen tiiliseinien kunnostus, jossa tiilet on yksitellen purettu seinistä, puhdistettu ja seinärakenteiden korjauksen jälkeen muurattu uudestaan paikoilleen. Vanhan osan kuparikatto purettiin kokonaan ja tehtiin uusi katto rakenteineen, Lepistö kertoo.

Lepistön mukaan Keski-Suomen museon peruskorjaus antaa hyvän pohjan seuraavan mahdollisen Aalto-kohteen, Aalto-museon, remontille.

– Molemmat kohteet ovat ainutlaatuisia Aalto-rakennuksia, mutta varmasti helpottaa, kun nyt tiedetään, mitä tämä kohde piti sisällään. Peruskorjauksessa täytyy huomioida niin suojelun, Terve Talo -rakentamisen kuin käyttäjänkin näkökulma. On mietittävä, mikä on mahdollista tehdä. Työt onnistuvat hyvin, kun kaikki sovitaan saman pöydän ääressä.

Myös Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Mikko Lepo iloitsee valtakunnallisesti merkittävän museorakennuksen peruskorjauksen sujumisesta.

– Tämä rakennushanke on poikkeuksellisen vaativa ja sisältää paljon erityisratkaisuja ja pieteetillä tekemistä. Suunnittelua on ohjattu erittäin pitkillä käyttöikätavoitteilla, koska rakennus on suojeltu asemakaavalla.

Rakennukseen sisätiloineen, yksityiskohtineen ja rakentamisen tapoineen haetaan parhaillaan lakisuojelua Ely-keskukselta.

Kaupunki aloitti syksyllä kulttuurilaitosten kehittämistyötä tekevän Jyväskylän Sydän -hankkeen. Keski-Suomen museo ehti rakennusinvestointina projektin alta pois, mutta osallistuu jatkossakin hankkeeseen.

– On tärkeää, että ennen rakennushankkeiden käynnistämistä käydään keskusteluja palvelustrategioista, joiden perustalle investoinnit rakentuvat. Parhaillaan esillä on Aalto-museon peruskorjauksen ja nivelosan rakentamisen hankesuunnitelman käynnistäminen, Lepo sanoo.

Keski-Suomen museo edustaa Alvar Aallon lämmintä ja orgaanista valkoista kautta. Museorakennus on nähtävyys jo itsessään. Rakennuksen ”kaikkein pyhin” huone lienee vanha luentosali. Aalto suunnitteli saliin kaarevan puukaton, samantyyppisen kuin aiemmin Viipurin kirjastoon, sekä tuoleja.

– Luentosali kiinnostaa tilana kävijöitä. Saliin kuuluu myös flyygeli, joka palautetaan paikoilleen remontin valmistuttua. Sali on akustisesti soiva, joten täällä voi järjestää pienimuotoisia konsertteja. Samoin kokoustilana sali on suosittu, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen kertoo.

Neljännessä kerroksessa sijaitsevaa näyttelyhallia Voutilainen kuvaa erinomaiseksi.

– Tila on vaihtelevasti rytmikäs, muuntautuva näyttelytila. Isot seinät mahdollistavat monenlaisia näyttelyitä.

Uudelle perusnäyttelylle on varattu toinen ja kolmas kerros. Näyttely kertoo Keski-Suomesta muun muassa uuden tekniikan avulla.

Voutilainen odottaa jo Keski-Suomen museon ja Aalto-museon muodostamaa museokokonaisuutta.

– On kiehtovaa, mitä kaikkea uutta voimme tuoda yleisölle, kun yhdistämme voimat. Saamme tätä päivää vastaavat fasiliteetit, matalan kynnyksen tiloja sekä yhteisiä resursseja näyttelyihin, tapahtumatuotantoon ja yritysyhteistyöhön.