Vanhoja, uusia ja siltä väliltä – Vanhan Kirjan Talveen mahtuvat kaikki kirjat – "Konmaritus ei varsinaisesti ole tapahtuman ytimessä", järjestäjä myhäilee

Antikvaarinen kirjallisuustapahtuma Vanhan Kirjan Talvi järjestetään perjantaina ja lauantaina 7.-8. helmikuuta Mattilanniemessä Agorassa. Pääkirjastoon vakiintunut tapahtuma pidettiin viime vuonna yliopiston päärakennuksessa, jossa tila koettiin ahtaaksi.

– Uskoisin, että Agoran laaja aula ja salit antavat tilaa niin myyntipöydille kuin yleisöllekin kierrellä ja katsella. Kompaktisti vieressä ovat luentosali ja auditorio ohjelman käytössä sekä kahvilaravintola maisemineen Jyväsjärvelle. Parkkipaikkoja on myös tarjolla enemmän kuin aiemmissa paikoissa, Vanhan Kirjallisuuden Ystävät ry:n puheenjohtaja Aapo Ruuttunen sanoo.

Näytteilleasettajiakaan ei tarvinnut viime vuoden tapaan jättää rannalle. Antikvariaatteja tapahtumaan tulee reilu kymmenen.

– Tulevaisuutta ajatellen tuntuu lupaavalta, että tapahtumalla on kysyntää ja tarvetta. On hienoa, että kaupungissa on uuteen kirjallisuuteen perustuvat kirjamessut sekä vanhojen kirjojen Vanhan Kirjan Talvi.

Pauliina Vanhatalo Kuva: Maiju Pohjanheimo

Vaikka tapahtuman henki on antikvaarinen, Vanhan Kirjan Talvi ei hyljeksi uusiakaan kirjoja. Kolme kustantamoa – Atena, Poesia ja Aviador – tuovat tapahtumaan myös uutta kirjallisuutta ja ohjelmallista yhteistyötä kirjailijavieraiden muodossa.

Tarjonta on suurimmaksi osaksi vanhoja kirjoja, mutta mikä ylipäätään on ”vanha” kirja? Esimerkiksi kirjamarkkinoilla kirjan elinikä on kuukausia, tuskin vuotta.

– Kirjakauppojen mielestä puoli vuotta sitten ilmestynyt kirja on vanha kirja. Antikvaarisesti ajatellen kirja alkaa olla vanha, jos se on ilmestynyt yli 50 vuotta sitten. Vanhan Kirjan Talvessa on kaikkea siltä väliltä. Voidaan pitkälti puhua second hand -kirjoista. Jos haluaa vaikka muutaman vuoden takaisen kirjan itselleen, tapahtumasta voi sen mahdollisesti löytää.

Jussi Laitinen Kuva: Jarkko Mikkonen

Ruuttunen kuvaa Vanhan Kirjan Talvea kaikille sopivaksi, hyväntuuliseksi ja hengeltään epäkaupalliseksi tapahtumaksi.

– Kirjoja toki myydään, mutta tunnelma syntyy kirjan itsensä, kirjojen keräilyn ja omistamisen riemusta. Tavaroiden haaliminen ei ole nyt erityisen muodikasta, kirjojen hankkimisessakin trendi näkyy keskittymisenä juuri niihin kirjoihin, jotka tulevat myös luettua. Silti voi sanoa, ettei konmaritus varsinaisesti ole tapahtuman ytimessä, Ruuttunen naurahtaa.

Hanna-Riikka Kuisma Kuva: Sami Kokko

Kirjailijavieraista tunnetuimmat ovat Runeberg-ehdokas kirjailija Harry Salmenniemi, Finlandia-ehdokas Hanna Riikka Kuisma, esikoiskirjallaan kiusaamisesta keskustelua herättänyt Antti Rönkä, Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnoissa sijoittunut Jussi Laitinen sekä ja muun muassa masennusta ja keski-ikäisyyttä käsitellyt kirjailija Pauliina Vanhatalo.

Runousaamiaisella esiintyvät runoilijat Vesa Lahti, Johanna Ikonen, Ester Nuori Leppä ja Petri Turunen.

Väljästi historiateemainen puheohjelma sisältää monipuolisesti aiheita talvisodasta exlibris-taiteen naisiin.

– Exlibrishän on kuvataidetta pienoiskoossa. Se kuvaa paitsi symbolisesti kirjan omistajan mieltymyksiä myös ympäröivää yhteiskuntaa. Siitä voi lukea esimerkiksi naisen aseman ja lainsäädännönkin muuttumista.

OKL:n opiskelijat ovat valmistaneet tapahtumaan historiamysteerejä kävijöiden ratkaistaviksi.

Antti Rönkä Kuva: Juha Peurala

Entiseen tapaan tapahtumassa muun muassa arvioidaan maksutta vanhoja kirjoja ja pidetään antikvaaristen kirjojen huutokauppa.

– Huudettavina on antikvaaristen helmien ohella opetustauluja ja nostalgisia lastenkirjoja. Vanhojen Kirjojen Talvessa vietetään tänä vuonna myös Postimerkin päivää, Ruuttunen kertoo.