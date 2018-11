Vapaudenkaipuuta ja kapinaa kaavoja vastaan – keuruulainen Eine Joutsijoki pohtii runoissaan, miksi piti vaieta

Kun seisoo keskellä peltoa laajan taivaankannen alla, ei itseään tunne pieneksi, vaan osaksi suurta kokonaisuutta. Maa, ilma, avaruus, koko tyhjyys onkin täynnä vapautta.

Tähän tapaan kuvailee keuruulainen runoilija, kirjailija ja toimittaja Eine Joutsijoki vapaudenkaipuutaan ja -tunnettaan. Halu ja rohkeus ajatella omalla tavallaan, suoranainen "kapina kaavoja vastaan", on siivittänyt hänen juuri valmistunutta viidettä runoteostaan Peruuttamattomia muutoksia (Sanasato).

– Kokoelman ensimmäinen runo avaa käsitystäni sodasta. Runot syntyvät omia salaisia reittejään pitkin, mutta pohjakudelmana ovat ajatukset siitä, miten sota leimasi sotienjälkeisen sukupolven elämää. Teos on ystävällinen kapina sitä hiljaisuutta kohtaan, jolla kuitattiin paljon asioita ja jolla yritettiin unohtaa rankat kokemukset.

Joutsijoki kertoo saaneensa sodanjälkeisen ajan tunnot tiiviiksi kumppanikseen, kun hän luki kirjoituksia muun muassa Elisenvaaran pommituksesta kesäkuussa 1944. Hän ymmärsi, että uhrien joukossa oli hänen omia sukulaisiaankin, mutta heidän kohtalostaan oli vaiettu. Miten meihin on vaikuttanut se, ettei tapahtuneesta voinut puhua 50 vuoteen, hän puntaroi.

– Isäni oli sotainvalidi ja äitini evakko, hekin olivat kokeneet kovia. Mutta mistä nousi se yleinen kapea-alaisuus, ettei tunteista saanut kertoa eikä surra avoimesti? Piti vain olla reipas – miksi? Nyt tuo kaikki nostattaa kapinahengen.

Runoihinsa Joutsijoki sanoo kiteyttäneensä arjen hienouden, jokaisen päivän erilaisuuden, arvostuksen elämää ja sen jännittävyyttä kohtaan, ilon tavallisesta menosta. Ihminen ei koskaan pääse tilanteeseen, jossa voisi sanoa kokeneensa kaiken, hän muistuttaa.

Joutsijoki tunnetaan tuotteliaana kirjoittajana. Runojen lisäksi hän on luonut proosaa, näytelmiä, kuunnelmia, elokuvakäsikirjoituksia ja performansseja. Hänen tekstejään on myös sävelletty ja käännetty italiaksi ja espanjaksi. Palkintojakin hän on saanut, muun muassa Runo-Kaarina-kilpailun voiton.

– Runo on minulle ykkösasia, se tärkein ilmaisutapa. Vaikka saisin aikaan vain yhden runon vuodessa, iloitsisin siitä monta päivää.