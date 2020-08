Venetsia aloittaa elokuvafestivaalien ajan uudelleen – Lidon saarelle rakennetaan väliaikaisia ulkoelokuvateattereita

Venetsian elokuvajuhlat alkavat keskiviikkona 2. syyskuuta. Nyt 77. kertaa järjestettävä tapahtuma on saanut poikkeusvuonna erityisen aseman. Se on ensimmäinen huippuluokan kansainvälinen elokuvafestivaali sen jälkeen, kun pandemia alkoi.

Pandemian vaikutus näkyy tämän vuoden elokuvavalikoimassa. Menestyjiksi oletettuja elokuvia pantataan. Vaikka Cannesin 73. elokuvajuhlat peruttiin toukokuussa, ei ohjelmistossa näy Cannesista siirtyneitä odotettuja elokuvia, eikä Hollywood ole edustettuna.

Venetsian elokuvajuhlat keskittyvät Lidon saarelle. Tänä vuonna sinne rakennetaan uusia väliaikaisia ulkoelokuvateattereita. Näytöksiä on tavallista enemmän, penkit ovat harvemmassa ja kävijöillä on maskipakko – joka tosin ei ole voimassa elokuvan aikana.

Suuria kansainvälisiä tähtiä ei näillä näkyminen saavu Lidon punaisille matoille kuin muutamia. Cate Blanchett johtaa tuomaristoa. Tilda Swinton saa palkinnon elämäntyöstään.

Venetsian avajaiselokuvana on nähty Hollywood-tuotantoja, kuten La La Land ja First Man. Tänä vuonna festivaalin avaa kuitenkin italialainen draama, Daniele Luchettin ohjaama The Ties. Suomessa Luchettin elokuvia ei ole levitetty.

Profiililtaan ehkä korkein elokuva on Chloé Zhaon ohjaama Nomadland, joka esitetään 11. syyskuuta. Siinä pääosaa esittää Frances McDormand. Nomadland nähdään syyskuussa myös Helsingin Rakkautta & anarkiaa -festivaaleilla.

Mukana on yksi elokuva Suomesta. Hannaleena Haurun ohjaama Fucking With Nobody esitetään Biennale Cinema -sarjassa.

Tasa-arvoisempi vuosi

Kun esitettävien elokuvien kokoluokka on pykälän tavallista pienempi, näyttää sukupuolitasa-arvo toteutuvan merkittävästi aiempaa paremmin. Kilpasarjan 18 elokuvasta 8 on naisten ohjaamia. Luku on korkeampi kuin koskaan Venetsian elokuvajuhlien historiassa.

Niin sanotut A-luokan elokuvafestivaalit, kuten Berliini, Cannes ja Venetsia, ovat paitsi kuratoituja kilpailuja ja markkinointitilaisuuksia, joista haetaan kansainvälistä näkyvyyttä, myös alan tapaamispaikkoja. Venetsia on vierailijamäärältään Berliiniä ja Cannesia pienempi, sillä sen yhteydessä ei ole suurta elokuvien market-tapahtumaa eli messujen kaltaista monipäiväistä tilaisuutta, jossa elokuvien oikeuksia myydään ja ostetaan.

Cannesin elokuvajuhlat on säilyttänyt asemansa arvostetuimpana elokuvatapahtumana. Viime vuosina Venetsia on kirinyt yhä tärkeämmäksi. Kumpikin on kansainvälisen taiteellisemman elokuvan keskeinen lanseerauspaikka, jossa syntyy puheenaiheita, mutta Venetsia on noussut Hollywoodin suosioon. Esimerkiksi Joker ja Oscar-voittaja The Shape of Water on lanseerattu nimenomaan Venetsiassa.

Alalla seurataan jännityksellä, miten peruttujen ja pienempien festivaalien vuosi vaikuttaa elokuvien näkyvyyteen. Festivaalien tarpeellisuutta ei ehkä vielä voida punnita, sillä myös elokuvien esitystoiminta on useissa maissa yhä lamaantunut.

Epävarmuus ei lopu

Seuraavia suuria eurooppalaisia elokuvatapahtumia, joita ei ole peruttu, ovat San Sebastianin ja Zürichin festivaalit syyskuun lopulla. Lokakuussa järjestettävät Lontoon elokuvajuhlat siirtyivät käytännössä verkkotapahtumaksi.

Pohjois-Amerikan tärkeimmät elokuvafestivaalit ovat Toronto syyskuussa ja Sundance Utahin Park Cityssa tammikuussa. Torontossa näytösten määrää on vähennetty ja kansainvälistä lehdistöä ei akkreditoida lainkaan. Sundance aiotaan järjestää tavallista lyhyempänä.

Venetsian turvatoimet saattavat enteillä sitä, millaisiin käytäntöihin vastaavissa tapahtumissa jatkossa totutaan. Väkijoukkojen muodostumisia pyritään estämään niinkin, että myös lehdistön ja alan sisäisiin näytöksiin ilmoittaudutaan etukäteen. Tavallisesti niihin otetaan akkreditoituneita niin paljon kuin saliin mahtuu, mikä väistämättä johtaa tungoksiin salien ovilla.