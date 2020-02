Viimeinen Atlantis on lujien istumalihasten ja lukuisien ajatusorgasmien riemuvoitto – Stam1nan Antti Hyyrynen kirjoitti ilmastoteemoista jännityskirjan

Esikoiskirjailija Antti Hyyrynen tietää, millaista on kirjailijan työ.

– Tunne siitä, että olet yksin kaikesta vastuussa. Yksinäisyys, suuri määrä taustatyötä ja lujat istumalihakset, tulehduskipulääkkeiden syöminen käsikipuihin, itsekseen puhuminen tyhjässä huoneessa sekä pakotettu ulkoilu, Hyyrynen luettelee.

Näiden vaivojen, "lukuisien ajatusorgasmien" ja kymmenen vuotta sitten tehdyn Viimeinen Atlantis -levyn luomisprosessin aikana päivänvalon nähneiden ideoiden myötä Hyyrysen vieressä on nyt koviin kansiin sidottuna Viimeinen Atlantis -kirja. Se on synkähkö jännityskirja tulevaisuuden maailmasta, jossa ekokatastrofi on jo todellisuutta.

Jos Hyyrysen nimi ei heti kirjailijapiireissä soittaisikaan kelloja, metallimusiikin maailmassa nimi putoaa kuin kymmenen kilon leka kalloon. "Hyrde" Hyyrynen, lemiläisen Stam1na-yhtyeen laulaja ja keulakuva, on Suomen tunnetuimpia metallimuusikoita.

Tekstien pitää kaivella mieltä

– Viimeisen Atlantiksen tekeminen lähti käyntiin noin puolitoista vuotta sitten. Platinaa myynyttä Viimeinen Atlantis -levyä on pidetty Stam1nan ehjimpänä kokonaisuutena, joten mielessä on siitä asti pyörinyt, että sen ympäriltä voisi jotain yrittää. Kun Like sitten näytti vihreää valoa, niin ei siitä montaa päivää mennyt, kun ryhdyin hommiin. Reilun vuoden olen tätä kirjoittanut, Hyyrynen sanoo teosta hypistellessään.

Hyyrysen kirja ilmestyy nyt päivälleen kymmenen vuotta sen jälkeen, kun nimikaima tuli ulos levynä. Myös levy julkaistaan nyt uudelleen.

Viimeinen Atlantis -levy onkin monelle lemiläisyhtyeen fanille äärimmäisen rakas. Vajaat kymmenen vuotta sitten media kertoi muun muassa öljytankkerin merikapteenista, jolle levy kolahti niin kovaa, että hän sanoi itsensä irti ja lähti ympäristöjärjestö Greenpeacen leipiin.

– Joo, tapasinkin hänet Helsingissä, muistaakseni Virgin Oilin keikan jälkeen, ja keskustelimme tovin. En yhtään tiedä, mitä hänelle nyt kuuluu, mutta onhan se aika hurjaa, että tekstini ovat tuolla tavalla resonoineet.

– Teksteissä olen yleensäkin yrittänyt noudattaa sellaista periaatetta, että niiden pitää kaivella omaa mieltä. Tai sitten pitää kirjoittaa vain jotain rai rai -musiikkia, missä ei sinällään ole mitään vikaa. Jotkut ihmisethän haluavat vain tanssia, Hyyrynen jatkaa.

Fight Clubin ja Uhrilampaiden vanavedessä

Kirjallisia esikuvia kysyttäessä Hyyrynen pudottaa nopeasti kaksi.

– Uhrilampaiden tekijä Thomas Harris ja Fight Clubin tekijä Chuck Palahniuk. Nämä tulen aina kysyttäessä sanomaan.

– Itse asiassa olin itsekin yllättynyt siitä, että kirjasta tuli noin seikkailullinen. Hyvä kuitenkin, että kävi näin. Ehkäpä se innostaa nuoriakin lukemaan, Hyyrynen aprikoi.

Viimeinen Atlantis -levy arvosteli ylikuluttamista sekä puhui ilmastonmuutoksesta ja luonnonsuojelusta jo kymmenen vuotta sitten. Nyt Hyyrysen kirja tekee saman, Hän lienee siis todellinen ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun profeetta?

– Ääh, itse asiassa välttämättä en. Tiedän, että multa tullaan kysymään todella usein, että miten aion nyt toimia tässä asiassa. Vastaukseni tulee olemaan aina sama: en välttämättä mitenkään.

Atlantista kirjalla, levyllä ja konsertissa

Atlantiksen tiimoilla ollaan vielä tänä vuonna ainakin kertaalleen uudelleenjulkaistavan levyn ja kirjan lisäksi, Syyskuussa levy kuullaan Helsingin Jäähallin kaksiosaisessa konsertissa, jossa on luvassa myös yhtyeen muita kappaleita.

– Maailma ei ilmeisesti muuttunut kovin paljon vuosikymmenessä. Ajankohtaisia teemoja nämä edelleen ovat, Hyyrynen uskoo.

Entä aikooko thrash metal -suuruus Hyyrynen tehdä vielä joskus toisenkin kirjan?

– Tuohon on aikaista vielä vastata, kun tämä on nyt vasta juuri ilmestynyt. Mutta sanotaan, että joitain ideoita on jo, Lemin kultakurkku aprikoi.