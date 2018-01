Viimeinen Jedi ylitti miljardin dollarin rajapyykin

Tähtien sota -elokuvasarjan uusin osa The Last Jedi on kolme viikkoa ensi-iltansa jälkeen ylittänyt miljardin dollarin rajapyykin. Disneyn mukaan elokuvan odotetaan ohittavan viime vuoden toiseksi suosituimman elokuvan, joka oli niin ikään Disney-tuotanto Beauty and the Beast, uusi versio Kaunotar ja Hirviö -sadusta. Satufilmi on tähän mennessä tienannut maailmanlaajuisesti 1,3 miljardia dollaria.

The Last Jedi saa ensi-iltansa Kiinassa perjantaina.

New York Times huomauttaa, että Yhdysvaltojen elokuvamarkkinoita hallitsi viime vuonna kolme elokuvaa, joissa naiset ovat keskeisissä rooleissa. Kolmannen sijan vei supersankarielokuva Wonder Woman. NYT:n mukaan näin ei ole käynyt koskaan aiemmin niiden 37 vuoden aikana, joilta kattavia lipunmyyntitilastoja on käytettävissä.