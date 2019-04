Viimeinen yleisöopastus Nanna Suden näyttelyyn perjantaina - näyttelyn nähnyt jo 9500 katsojaa

Taidemaalari Nanna Suden In the Moods -näyttelyyn voit tutustua näyttelyn viimeisessä yleisöopastuksessa perjantaina 12.4. kello 16.30 alkaen. Näyttelykierros järjestetään taidemuseon henkilökunnan voimin.

Suurikokoisista ja värikylläisistä maalauksistaan tunnetun Suden In the Moods on museon kevätkauden päänäyttely.

Näyttelyn on nähnyt tähän mennessä 9 500 kävijää.

Näyttely on esillä 12.5. saakka.

Taidemuseoon on alle 24-vuotiaille vapaa pääsy ja perjantaisin kaikille.